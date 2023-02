40 let koktajla, ki smo ga že skoraj pozabili, zdaj pa doživlja preporod

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot velja za večino koktajlov, tudi pri espresso martiniju kroži več legend, kdaj in kako je nastal, po najbolj uveljavljeni pa je letos dopolnil okroglih 40 let.

Če so pred nekaj leti vsi, ki sledijo trendom, pili negroni, to zdaj velja za espresso martini. Ta koktajl pravzaprav ni "pravi" martini, ker ne vsebuje ne vermuta ne džina, ampak je koktajl na osnovi vodke, ga pa praviloma postrežejo v značilnem kozarcu za martini.

Espresso martini velja za koktajl, ki ga pijemo po koncu obroka, v klasični različici ga sestavljajo sveže skuhan espresso, kavni liker in vodka, ki jih premešane nalijemo v ohlajen kozarec za martini in okrasimo s tremi zrni pražene kave.

Foto: Shutterstock

Kot je v svetu koktajlov običajno, ni povsem gotovo, kdaj in kje so namešali prvi espresso martini, po najbolj uveljavljeni zgodbi pa se je to zgodilo leta 1983. Prvi espresso martini naj bi zmešal barman Dick Bradsell za manekenko Kate Moss, takrat še ne tako slavno kot danes.

Bradsell je pozneje pripovedoval, da je Kate Moss prikorakala do njegovega točilnega pulta in ga prosila za pijačo, ki bi jo "najprej zbudila, nato pa zje...". Namešal ji je kombinacijo kave in alkohola in uspešnica je bila rojena.

Vrhunec priljubljenosti je ta koktajl doživel v 90. letih, nato pa je, kot se to dogaja s trendovskimi stvarmi, počasi izginjal iz barov. Do pandemije koronavirusa, ko je nenadoma doživel renesanso, vsi so ga začeli pripravljati doma, nato pa, s ponovnim odprtjem, naročati v lokalih.

Kako namešati popoln espresso martini? Tukaj je recept:

Foto: Unsplash Sestavine:

5 cl vodke

5 cl espressa

5 cl kavnega likerja

ledene kocke

zrna kave za okras

Šejker napolnite z ledom in vanj nalijte vodko, espresso in kavni liker. Dobro premešajte in precedite v ohlajen kozarec za martini ter na peno položite tri kavna zrna. Na zdravje!

