Eden najbolj priljubljenih koktajlov na svetu praznuje stoletnico

Italijanski grof si je pred stotimi leti zaželel popiti nekaj močnejšega – in rodil se je negroni.

Zgodba o negroniju, enem od najbolj znanih klasičnih koktajlov, gre takole: v Firencah ga je v lokalu Caffe Casoni (tam je zdaj Armanijeva trgovina) prvič namešal točaj Fosco Scarselli. A recepta se ni domislil sam, šlo je za zamisel grofa Camilla Negronija.

Grof Negroni je pred tem pil americano, še eno koktajlsko klasiko s Camparijem, sladkim vermutom in sodavico. A ta mešanica se mu je zdela nekoliko prešibka, želel si je nekaj močnejšega in zato Scarselliju naročil, naj sodavico zamenja z džinom. Točaj se je odločil, da koktajlu da še svoj podpis in je rezino limone, običajen okras americana, zamenjal z rezino pomaranče. Tako se je leta 1919 rodil negroni.

Koktajl, ki vam ga znajo zmešati v vsakem, še tako zakotnem, italijanskem baru, je v zadnjih letih eksplodiral po vsem svetu in temu primerno doživel vrsto predelav z novimi, razširjenimi in spremenjenimi recepti.

Resnici na ljubo pa je negroni popoln v svoji izvirni, najčistejši različici z le tremi sestavinami: Camparijem, rdečim vermutom in džinom (v enakih deležih), ki potrebujejo le še nekaj kock ledu in rezino pomaranče.

