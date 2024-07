Nič več koktajlov iz čolna: inšpekcija končala posel dalmatinskega Mojito Mana

Za priljubljenega barmana, ki je v zalivih otoka Šolta mešal in prodajal koktajle kar iz čolna, se je sezona končala. Po mnenju inšpektorjev namreč njegov posel "ni povsem zakonit".

Matteo Vailati, bolj znan kot Mojito Man, ki je v zadnjih poletjih v zalivih na Šolti v svoji barčici mešal in prodajal koktajle, je prek Instagrama sporočil, da je sezone predčasno konec.

"Dragi ljubitelji mojita, žal mi je, toda moja pustolovščina strežbe mojitov se je končala," je zapisal, "danes je bila pri meni inšpekcija in rekli so mi, da to, kar počnem, ni povsem zakonito. Na Hrvaškem ne moreš biti potujoča šola za koktajle. Ali kdo ve, kaj lahko storim?"

Nekateri sledilci so mu svetovali, naj sklene sodelovanje s katerim od gostinskih lokalov na otoku, drugim se je zdelo bolj smiselno, da se preprosto včlani v vladajočo stranko HDZ.

Matteo je sicer v komentarjih zatrdil, da ima odprto obrt in uporablja davčno blagajno, sprejema celo plačilo s karticami, a to inšpektorjev ni prepričalo, da bi mu dovolili nadaljnje poslovanje.