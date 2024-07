V zalivih dalmatinskega otoka Šolta lahko naletite na prav posebno gostinsko ponudbo – barčico in koktajl bar v enem.

Te dni družbena omrežja navdušuje Mojito Man, iznajdljivi mojster mešanja koktajlov iz Dalmacije, ki pijačo meša in streže kar na morskih valovih. Pult ima opremljen s svežo meto, limonami in limetami, ne zmanjka pa mu niti ledu, ker ima na čolnu prenosne hladilnike, ki jih poganjajo sončne celice na palubi.

S svojo barmansko barčico Matteo najpogosteje pluje po zalivih otoka Šolta v okolici kraja Nečujam.

Do zdaj je postal tako priljubljen, da je na Googlovih zemljevidih dobil celo svojo oznako – znani zaliv z ogrodjem potopljene ladje Kontesa so poimenovali kar Mojito bay oziroma Mohitov zaliv po koktajlu, ki ga žejni gostje najraje naročajo pri Matteu.

Na družbenih omrežjih se vsak dan pojavljajo novi posnetki srečanja z morskim barmanom, ti pa sprožajo navdušene odzive. Nekateri si želijo, da bi tudi sami imeli takšno službo, drugi razlagajo o svojih izkušnjah z Matteom.

"Meša najmočnejše in najokusnejše mohite, kar jih boste kdaj poskusili. Bili smo na izletu z ladjo, zaradi koktajlov so Nemci začeli peti in plesati, 18-letni Američan pa se je povsem napil," je zapisal eden od spletnih uporabnikov, neka druga uporabnica pa je dodala: "Kaj je boljšega kot postaven moški v čolnu, ki ti sredi Jadrana postreže mojito?"