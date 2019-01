Najbolj priljubljeni koktajli na svetu: je med njimi vaš favorit?

Pri reviji Drinks International, posvečeni alkoholnim pijačam, so sestavili svojo tradicionalno lestvico najbolj prodajanih klasičnih koktajlov. Lestvica je nastala s podatki iz 127 barov z vsega sveta, ki so razkrili, katerih deset klasičnih koktajlov so leta 2018 največ namešali in prodali.

Tukaj je 10 najbolj prodajanih:

1. Old fashioned

Foto: Getty Images

Old fashioned oziroma "staromodni" koktajl je resnično klasika med alkoholnimi pijačami, med prvimi definicijami besede koktajl je bila namreč "mešanica žganja, sladkorja, vode in grenčice". In recept za old fashioned ni veliko drugačen: gre za mešanico viskija, včasih tudi vinjaka, sladkorja in grenčice, ki jo postrežejo s pomarančno lupinico. Med anketiranimi bari oziroma barmani je kar 30 odstotkov vprašanih kot najbolj prodajan klasični koktajl navedlo old fashioned.

2. Negroni

Foto: Nina Vogrin

Zgodba o tem legendarnem koktajlu pravi, da se ga je na začetku 20. stoletja domislil italijanski grof Camillio Negroni. Ta je rad pil še eno koktajlsko klasiko, americano (Campari z vermutom in sodavico), a se mu je ta zdel nekoliko prešibak, zato je točaju rekel, naj sodavico v njem zamenja z ginom. Rodil se je negroni, mešanica Camparija, rdečega vermuta in gina, ki je vse do danes svetovna uspešnica, v zadnjih nekaj letih pa se je (končno) prebila tudi v slovenske bare.

3. Whiskey sour

Foto: Getty Images

Klasika, ki se je sredi 19. stoletja rodila v ZDA. Osnovni recept zahteva viski, običajno ameriški, limonov sok in sladkor, potem pa obstaja vrsta različic. Med najpogostejšimi dodatki osnovi je malce spenjenega jajčnega beljaka, nekateri ga zvrhajo z nekaj žličkami rdečega vina, v vsakem primeru pa je whiskey sour med tremi najbolj priljubljenimi klasičnimi koktajli na svetu.

4. Daiquiri

Foto: Getty Images

Ne mojito, najbolj prodajan koktajl z rumom je daiquiri, mešanica belega ruma, soka limete in sladkornega sirupa. Domislili naj bi se ga Američani na Kubi, med drugim pa je bil najljubši koktajl pisatelja Ernesta Hemingwaya in ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja.

5. Manhattan

Foto: Getty Images

Manhattan naj bi prvič pili v drugi polovici 19. stoletja, in sicer na banketu, ki ga je priredila mati poznejšega britanskega premierja Winstona Churchilla. Kakorkoli že, gre za mešanico viskija, sladkega vermuta in grenčice, obstaja pa cela vrsta različic te osnove. Kar pravzaprav velja za vse klasične koktajle.

6. Dry martini

Foto: Getty Images

Suhi martini, če ga prevedemo v slovenščino, je suh, ker je v receptu zanj suhi beli vermut, ki ga je treba zmešati z ginom in postreči z olivo ali limonino lupino. Nekateri imajo namesto gina v svojem martiniju raje vodko - recimo James Bond -, če pa barman v dry martini doda še malce slanice, v kateri so vložene olive, nastane dirty oziroma umazani martini.

7. Espresso martini

Foto: Getty Images

Klasika, ki je v zadnjih letih doživela preporod, z izvirnim martinijem nima skoraj nobene povezave, razen da ju je treba postreči v enakem kozarcu. Espresso martini je namreč vodka, v katero barman primeša espresso, kavni liker in sladkorni sirup.

8. Margarita

Foto: Pixabay

Margarita je v primerjavi z letom 2017 na tej lestvici izgubila dve mesti, a je še vedno najvišje uvrščen koktajl s tekilo. Osnovni recept? Tekila, pomarančni liker (triple sec) in sok limete, kozarec, v katerem jo postrežemo, pa mora biti obrobljen s soljo.

9. Aperol spritz

Foto: Pixabay

Med koktajli na tej lestvici je aperol spritz Slovencem zagotovo najbliže. Italijani so se ga domislili v petdesetih letih prejšnjega stoletja, svetovno slavo pa je dosegel na začetku tega tisočletja, ko je znamko Aperol kupila družba Campari in se lotila agresivne promocije "šprica". Nedvomno uspešno.

10. Moscow mule

Foto: Getty Images

Rep deseterice je ujel koktajl, ki se je v zadnjem letu ali dveh prijel tudi pri nas, več o njem pa lahko izveste tukaj: