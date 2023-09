Nadzor razkril: natakarji nepopito pijačo prelijejo in jo postrežejo naprej

Lastnikom 28 gostinskih obratov so izdali kazen in prepoved obratovanja v naslednjih 48 urah.

V mestu Kavos na priljubljenem grškem otoku Krf so organi nadzora ugotovili, da lastniki in natakarji v gostinskih lokalih nepopite pijače ne zavržejo, pač pa jo prelijejo v nov kozarec in postrežejo naslednjim gostom, poroča Independent.

Mesto Kavos slovi po divjih zabavah in ob koncu letošnje turistične sezone so se neodvisni organi za javne prihodke AADE in carinski revizorji odločili pregledati delovanje tamkajšnjih lokalov. Nad ugotovitvami so bili presenečeni.

Nadzor, ki so ga opravili med 30. avgustom in 1. septembrom je namreč pokazal, da nekateri lastniki in natakarji alkoholno pijačo, ki je gostje ne popijejo, prelijejo v sveže kozarce in postrežejo novim gostom. Pijačo, ki je ostala, so običajno prelili v vedro, alkoholno mešanico pa kot aperitiv ponudili naslednjim gostom. Nadzorniki so vzeli osem vzorcev pijač in jih poslali na testiranje v grški nacionalni laboratorij.

Sedem lokalov brez dovoljenja za obratovanje

Med drugim so v nadzoru ugotovili, da kar sedem gostinskih lokalov ni imelo dovoljenja za obratovanje in da natakarji računov ne izdajajo vestno, saj niso izdali več kot 40 tisoč računov v skupnem znesku 267 tisoč evrov.

Grške oblasti naj bi podobne preglede zdaj izvajale tudi na drugih priljubljenih turističnih destinacijah.