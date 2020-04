Ameriški igralec italijanskega rodu Stanley Tucci si je v karanteni vzel čas in svoji ženi Felicity Blunt elegantno, kot pravi barman, namešal koktajl negroni.

Na svoj elegantni način je razložil, kako se naredi ta slavni koktajl, pri čemer je delil svoj nasvet, da je mogoče gin nadomestiti z vodko. Nato se je lotil priprave: dve merici gina, ena merica sladkega vermuta in ena merica camparija.

Mešanico je prelil v kozarec in razložil, da se lahko negroni postreže tudi v kozarcu za martini, za piko na i je dodal še malo pomarančnega soka in rezino tega sadeža.

"Doma nosi pas!"

Ker je Felicity vse skupaj posnela, 59-letni igralec pa je nato posnetek delil na svojem Instagramu, so kmalu začele deževati pohvale tako na tem omrežju kot na Twitterju, kjer kar niso mogli prehvaliti Tuccijeve tehnike.

"Nič, prav nič ni name v teh zadnjih tednih delovalo bolj pomirjujoče kot način, kako je Stanley Tucci pripravil negroni," je zapisal neki uporabnik Twitterja.

Nothing — and I mean nothing — has soothed me in the last six weeks quite like the way Stanley Tucci making a “Negroni” on Instagram has. 🍸 pic.twitter.com/LzlbE3iJWL — Mark McDevitt (@MarkTMcDevitt) April 21, 2020

Spet drugi so bili navdušeni tudi nad tem, kako urejen je bil, da si je celo nadel pas, čeprav je doma, v karanteni: "Stanley Tucci je tako urejen, tudi če je samo doma. On doma dejansko nosi pas, pas!"

Stanley Tucci is such a fancy person. Like that video going around seems so fancy for just being at home. Like he’s wearing a whole belt indoors! A belt! — 🆃🆁🆄🅳🆈 (@thetrudz) April 21, 2020

Oglasil pa se je tudi njegov soigralec iz filma Prvi maščevalec: Stotnik Amerika, Chris Evans, ki je razkril, da jim je Stanley med snemanjem tega filma redno pripravljal koktajle v svoji prikolici.

"On je pravi dragulj. Če mislite, da je kul, zabaven, hudomušen in očarljiv, to podvojite in ste šele na pol poti," je zapisal Evans.

I. Love. Stanley. Tucci.



On some(most) days after we finished filming on the first Captain America movie, Stanley would make us martinis in his trailer.



He’s an absolute gem. However cool, fun, witty, and charming you think he is, double it and you’re halfway there. https://t.co/mEJzuV8oAH — Chris Evans (@ChrisEvans) April 21, 2020

Sicer pa Tucci ni le odličen pri koktajlih, temveč tudi pri kuhi, leta 2013 je celo izdal svojo kuharsko knjigo, imenovano The Tucci Cookbook.

