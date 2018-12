Prav poseben silvestrski koktajl: peneči gin #recept

Do konca 2018 ni več ostalo prav veliko, čez nekaj dni bomo že nazdravljali novemu letu. Če želite tokratno silvestrovanje začiniti s trendovsko pijačo, preizkusite koktajl, ki ga predlagajo v ljubljanski vinoteki eVino.

V tem koktajlu je gin, trenutno največja uspešnica med žganimi pijačami, zmešan s penečim vinom.

"Peneči gin"

Sestavine:

3 centilitri gina,

2 čajni žlički preprostega sirupa (sladkor in vodo v razmerju 1:1 segrevajte, dokler se sladkor ne raztopi),

1,5 centilitra limoninega soka,

6 centilitrov šampanjca ali penine.

Priprava:

V kozarcu z ledom zmešajte gin, sirup in limonin sok. Močno premešajte in precedite v kozarec za penino, ki ga nato s do vrha napolnite s penino. Rahlo premešajte in okrasite z limonino lupino.

