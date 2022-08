Huda zastrupitev s hrano v Budvi: med 100 zastrupljenimi turisti tudi Slovenci

Iz Budve, črnogorskega turističnega mesta, so potrdili, da se je več kot 100 turistov zastrupilo s hrano. Zaradi želodčnih težav so številni obiskali zdravstvene ustanove, poroča hrvaški portal 24sata.

Večinoma gre za turiste iz Poljske, Slovaške in Slovenije. Ti so obiskali zdravstvene ustanove v Kotorju, Baru in na Cetinju. Iz Splošne bolnišnice Kotor so za časopis Dan potrdili, da so sinoči sprejeli večje število turistov z želodčnimi obolenji.

Med zastrupljenimi tudi Slovenci

"Sinoči okoli 22. ure smo v kotorsko bolnišnico sprejeli 30 ljudi, med katerimi je bilo veliko otrok, starih od 15 do 16 let. Vsi so imeli akutni sindrom – bruhanje. Hitro so jih oskrbeli, danes zjutraj pa so jim ponovno opravili laboratorijske analize. Okoli 11. ure so jih iz bolnišnice izpustili," je za črnogorski časopis Dan povedal direktor bolnišnice Davor Kumburović.

Predsednik Občine Budva Milo Božović pa je dejal, da bo turistom, ki imajo zdravstvene težave, če bo treba, zagotovil namestitev in prevoz.