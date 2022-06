Nov izbruh bolezni še v šoli v naravi v Ankaranu, trije otroci v bolnišnici

O podobnih prebavnih težavah, kot so jih imeli otroci na osnovni šoli v Marezigah nad Koprom, danes poročajo tudi iz šole v naravi v Ankaranu. Na NIJZ so potrdili, da je zbolelo 26 otrok, od tega so trije na zdravljenju v bolnišnici. Pri enem od hospitaliziranih otrok so v vzorcu blata izolirali bakterijo E. coli, vendar vir okužbe še ni znan.

Med učenci na taboru v Ankaranu je zbolelo 26 otrok, pri katerih je bilo prisotno bruhanje, pri nekaterih pa tudi diareja. Od teh 26 otrok so tri hospitalizirali, preostali otroci pa so se naslednje jutro počutili dobro in nadaljevali program aktivnosti, so na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) potrdili poročanje portala 24ur.com, ki navaja, da gre za učence Osnovne šole Primoža Trubarja iz Laškega.

Več bodo razkrili analiza hrane in brisi površin

Po podatkih, ki so jih prejeli na NIJZ, so dvema hospitaliziranima otrokoma odvzeli vzorec blata, pri čemer je bila v enem primeru izolirana bakterija E. coli. Kot so poudarili, pa za zdaj ne morejo potrditi, da je to povzročitelj izbruha. Dodatno so v turistični namestitvi odvzeli vzorce hrane in brise površin na snažnost, ki so jih poslali v laboratorijsko analizo.

Izbruha naj ne bi bila povezana

Kot navajajo na inštitutu, je v obeh primerih epidemiološka preiskava v teku, pri čemer potekajo zbiranje dodatnih informacij in dodatna laboratorijska potrjevanja. Vir okužbe v tem trenutku še ni znan. Prav tako za zdaj ni mogoče govoriti o povezavi med izbruhoma.

V preiskavi sodelujejo inšpektorji uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, epidemiologi NIJZ in mikrobiologi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

V Marezigah skupaj zbolelo že 47 otrok

Glede zastrupitve otrok na osnovni šoli v Marezigah so na NIJZ pojasnili, da je po podatkih šole že v sredo zbolelo 29 otrok, v četrtek še 14 in danes še štirje otroci, skupno torej 47 otrok. Ob tem so pridobili vzorec blata obolelega otroka, ki je bil poslan v analizo, preiskava pa še poteka.

Na osnovni šoli v Marezigah so za STA povedali, da je bilo v četrtek odsotnih 50 od skupno 267 otrok.

Televizija Slovenija je danes sicer poročala, da po besedah šolskega vodstva prve analize Rižanskega vodovoda Koper kažejo, da je voda neoporečna, medtem ko bodo izvidi podrobnejših analiz znani v prihodnjih dneh.