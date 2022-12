Na gradbišču kanala C0 policija pridržala lastnika zemljišča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Ježici v Ljubljani so se zjutraj zbrali lastniki zemljišč in občani, ki nasprotujejo gradnji kanala C0, ki bo povezal Vodice in Medvode s čistilno napravo v Zalogu. Posredovala je policija, eno osebo so pridržali. Pri uporabi prisilnih sredstev je bila oseba v postopku lažje poškodovana, zagotovili so ji zdravstveno pomoč, poroča RTV Slovenija.

Na terenu so bili prisotni tako varnostniki kot policisti. Po besedah zagovornika lastnikov zemljišč Klemna Goloba je težava v tem, kako se postopek vodi. Kot pravi, ni ne zakonske podlage za intervencijo policije kot tudi ne veljavne odločbe, ki bi dovoljevala geodetsko odmero območja po zasebni lastnini, na katero vsi lastniki prav tako niso bili vabljeni, poroča RTV Slovenija (RTVS).

Zastopnik Mestne občine Ljubljana Primož Krapenc je na drugi strani izpostavil, da vabila niso potrebna. "Z odločbami upravne enote se je služnost neposredno vzpostavila. Mi smo na tem mestu zgolj zato, da se prevzame še posest v skladu z odločbami, ki so bile izdane po nujnem postopku po zakonu o urejanju prostora," je pojasnil.

Lastniki mestni občini očitajo nepravnomočnost odločbe o začasni služnosti na zemljiščih, saj so se nanjo pritožili. "Torej mora pred sodiščem prestati test zakonitosti in pravilnosti. Tega pa ni," je po poročanju RTVS še poudaril Golob.

Krapenc je dejal, da so odločbe upravne enote neposredno izvršljive in da zato ni treba izvajati nadaljnjega postopka ter pridobiti začasne odredbe. Prepričan je da ima občina pravno podlago za nadaljevanje del. "Žal ne gre drugače. To ni nikomur ljubo, da se dela nadaljujejo z asistenco policije, saj je sicer izvajalcem onemogočeno mirno nadaljevanje del," je dodal.

Prikolice in traktorje, ki so jih lastniki zemljišč pripeljali na svoje parcele, so ob grožnjah policije, da jih bodo odstranili oni, nato odstranili sami.

Policija uporabila prisilna sredstva

Policija je medtem sporočila, da so med izvajanjem asistence zaradi kršitve javnega reda in miru uporabili prisilna sredstva in pridržanje zoper osebo, ki je bila nato v postopku lažje poškodovana. Zagotovili so ji zdravstveno pomoč, dodatne okoliščine pa še preiskujejo, je poročala RTVS.

Povezovalni kanal C0 je del projekta nadgradnje sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter gradnje povezovalnega kanala C0 v Molu. Gre za prvi del kohezijskega projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki ga sofinancirata država in EU.

Skupna dolžina izvedenega povezovalnega kanala C0 v ljubljanski občini znaša nekaj več kot devet kilometrov, kar predstavlja skoraj 74 odstotkov celotne dolžine kanalizacije. V občinah Medvode in Vodice je že zgrajena v celoti.

Za traso kanala C0 je bilo izdanih sedem gradbenih dovoljenj, tj. za dobrih 98 odstotkov trase, pravica za gradnjo pa še ni pridobljena na dolžini 144 metrov. Po pojasnilih Mestne občine Ljubljana so za to območje v teku postopki razlastitve in dedovanja.

Gradnja kanalizacije na odseku Brod–Ježica je bila ustavljena aprila 2020 zaradi nasprotovanja oziroma oviranja gradnje lastnikov sosednjih zemljišč ob trasi kanala C0.