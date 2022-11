Spor med kmeti in občino: na gradbišče prišli policisti in mestni redarji #video

Na Ježici v Ljubljani po dveh letih spet gradijo na kanalizacijskem kanalu C0. Občina ima, kot pravijo na Mestni občini Ljubljana (MOL), vso potrebno dokumentacijo, medtem pa okoliški kmetje in lastniki zemljišč trdijo nasprotno. Skrbi jih tudi za vire pitne vode. Napeljava kanala s fekalijami že leta sproža tako velik odpor, da so bili včeraj in tudi danes ob izvajalcih na gradbišču celo policisti in mestni redarji.

Ne le delavci in gradbeni stroji, na gradbišču so bili danes tudi okoliški kmetje. Že leta skupaj z okoljevarstveniki nasprotujejo gradnji, a kot vsakič do zdaj, so bili tudi tokrat zatrti.

"Od občine sem v ponedeljek zvečer dobil hitro pošto, da bomo čez dva dni delali geodetske izmere. Vedeli so, da bomo mi, kmetje, spet protestirali, zato so se oborožili s svojim odvetnikom, policijo, imeli so varnostno službo, mestne redarje. Vsi so prišli nad nas, nas kmetov pa je bilo deset," je povedal lastnik zemljišča.

A na miren protest desetih ljudi, ki so, poudarjamo, še vedno lastniki zemljišč, na katerih potekajo dela, odzivi organov niso bili mili. "Nas, ki smo protestirali, so hoteli sprva naložiti v policijski avto in odpeljati, potem pa so nas stisnili za ta trak," je še povedal lastnik zemljišča in povedal, da so bili lastniki parcel popolnoma nemočni.

Območje gradnje je področje devete potresne stopnje

Gradnja kanalizacijskega kanala poteka po območju, kjer teče pitna voda. Misel na to, da bi napeljava začela na neki točki puščati, pomeni, da bi s tem ogrozili čistost pitne vode in zdravje prebivalcev. Tomaž Ogrin, raziskovalec na Institutu Jožef Stefan, meni, da je to za Ljubljano popolnoma zgrešen projekt, saj poteka preko zajetja pitne vode. Ob tem še opozarja, da je to območje področje devete potresne stopnje.

Kljub temu na občini, po besedah direktorja podjetja Vodovod kanalizacija Snaga Krištofa Mlakarja, zagovarjajo, da so potresni vplivi na napeljavo bili preizkušeni in da ni prav nobene bojazni, da bi kakorkoli ogrozili vodne vire v Ljubljani.

Težava pa so tudi dokumenti, potrebni za gradnjo kanala, ki poteka po zemljišču kmetov. Kmetje trdijo, da občina zagotovo nima vseh dokumentov, ljubljanski župan Zoran Janković pa pravi, "ko začnemo delati, že imamo za naslednjih 300, 400 metrov vsa pisna soglasja od lastnikov zemljišč".

Lastniki zemljišč menijo, da jim ni do odškodnine, ker bi bila tako ali tako majhna, temveč se, kot pravijo, izpostavljajo zaradi vode.