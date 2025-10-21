Veliko rušenje na hrvaški obali se je začelo. Z bagri nad 124 objektov, tudi hiše z bazeni.

Na plaži Zrće v Novalji na otoku Pag bodo v prihodnjih treh tednih odstranili 124 nezakonito zgrajenih objektov, je v torek sporočil hrvaški državni inšpektorat, katerega predstavniki so poudarili, da je to rezultat večmesečnega delovanja gradbene inšpekcije na eni najbolj znanih turističnih lokacij na Hrvaškem.

Od skupnega števila je 119 objektov znotraj kampa, v petih primerih pa gre za nezakonito zgrajene gostinske objekte. Gradbena inšpekcija je ugotovila, da so bili objekti zgrajeni brez veljavnega gradbenega dovoljenja zunaj gradbenega območja, zato so sprejeli odločitev, da jih odstranijo, poroča hrvaška tiskovna agencija (HINA).

Odstranitev bo izvedena prek tretje osebe na stroške lastnika, vrednost del pa je ocenjena na skoraj 720 tisoč evrov.

Objekte bodo podirali tudi na drugih predelih Paga

Državni inšpektorat je napovedal, da bodo nezakonito zgrajene objekte odstranili tudi na drugih delih otoka Pag. Do konca novembra bodo v zalivu Paladinka porušili 60 različnih objektov znotraj kampa, vključno s hišami z bazeni, skladiščnimi objekti in podpornimi zidovi, ki so bili prav tako zgrajeni brez gradbenih dovoljenj.

V Kolanu se bo začelo odstranjevanje osmih objektov, in sicer stanovanjskih stavb, glamping šotorov in ograj, zgrajenih zunaj gradbenega območja brez potrebnih dovoljenj. Vrednost teh del znaša skoraj 290 tisoč evrov.

Izdanih 677 odločb za odstranitev objektov

Inšpektorat poudarja, da je okrepil nadzor nad gradnjo in širitvijo kampov, kjer so pogosto nezakonito postavljeni mobilne hišice, glamping šotori in drugi turistični objekti. Letos so bile v 20 kampih ugotovljene kršitve gradbenih predpisov, izdane pa so bile odločbe o odstranitvi skupno 677 nezakonito zgrajenih objektov, od katerih jih je 187 že odstranjenih.

Od 1. aprila 2019, ko je gradbena inšpekcija postala del državnega inšpektorata, je bilo na Hrvaškem odstranjenih 2.320 nezakonitih objektov, opravljenih več kot 42 tisoč inšpekcijskih pregledov, vloženih 334 kazenskih ovadb, izrečene globe pa znašajo 16,5 milijona evrov.