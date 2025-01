V naselju Spekula v Umagu so inšpektorji, ki te dni opravljajo poostren nadzor nad črnimi gradnjami, naleteli na objekt, ki je sprva spominjal na čebelnjak. Izkazalo se je, da gre za mobilno hiško, ki jo je lastnik preuredil v počitniški apartma. Lastnika so razkrinkali, zabojnik pa bodo mestne oblasti odstranile. Lastniki nelegalno zgrajenih objektov, med njimi so številni Slovenci, so razburjeni in pred mestno hišo protestirajo proti novim spremembam prostorskega načrta mesta, ki še dodatno preprečuje črno gradnjo.

Te dni v Umagu poteka intenzivna akcija državnega inšpektorata. Inšpektorji na terenu izvajajo poostren nadzor nad črnimi gradnjami, izdali so že več kot 200 odločb za rušenje oziroma odstranitev nelegalnih objektov.

Na terenu so videli marsikaj, črnograditelji so izredno iznajdljivi, nekateri uporabljajo bizarne metode, da bi zavarovali svojo črno gradnjo.

Zabojnik zakamufliral v čebelnjak

Inšpektorji so v naselju Spekula naleteli na objekt, ki je na prvi pogled spominjal na čebelnjak. Izkazalo se je, da gre za mobilno hišo, ki jo je lastnik zakamufliral in jo preuredil v počitniški apartma. Še bolj bizarno je, da je lastnik inšpektorjem zatrjeval, da je čebelar, pred objektom je celo izobesil opozorilo z napisom "Pozor, čebele." Lastnika so razkrinkali, mestne oblasti bodo mobilno hišo odstranile.

Črnograditelji, med njimi so številni Slovenci, so razburjeni in pred mestno hišo protestirajo proti novim spremembam prostorskega načrta mesta, ki še dodatno preprečujejo črno gradnjo.

V Umagu se pristojni že več let borijo proti črnim gradnjam. Občinsko redarstvo je v zadnjih treh letih tako odstranilo kar 215 nelegalno zgrajenih objektov, postavljenih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih. Lastniki teh so večinoma tuji državljani, med njimi je veliko Slovencev, pa tudi državljani Hrvaške, ki ne živijo na območju Umaga. Ti so po ugodnih cenah kupili zemljišča, nezakonito zgradili ali postavili počitniške hiše, kjer živijo oziroma jih oddajajo in hkrati ne plačujejo nobenih obveznosti do države ali lokalne samouprave.