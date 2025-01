Bojkot obrodil sadove? "Trgovci so se prestrašili in cene znižali tudi do 50 odstotkov."

V petek, ko so državljani po vsej Hrvaški množično bojkotirali nakupovanje v trgovinah, so nekateri trgovci cene izdelkov znižali do 50 odstotkov, je za hrvaško televizijo HRT povedal eden od pobudnikov bojkota v Facebook skupini Halo inšpektor Josip Klemen. Dejal je, da so se trgovci očitno vendarle ustrašili, in dodal, da so nad odzivom občanov prijetno presenečeni, da so podpor dobili tudi iz regije, da je bojkot postal svetovna novica, napovedal pa tudi nov, večji bojkot. Po uspešnem bojkotu so k takšnemu ukrepu spodbudili tudi državljane Bosne in Hercegovine.

V petek so se državljani po vsej Hrvaški visokim cenam v trgovinah uprli z bojkotom množičnega nakupovanja. Po nakupih so šli le redki, sicer polna parkirišča nakupovalnih središč pa so bila ta dan večinoma prazna. Bojkot je tako rekoč uspel. Svetovalec potrošniške platforme "Halo inšpektor" Josip Kelemen je za HRT povedal, da so bili nad odzivom občanov prijetno presenečeni.

"To je prvič, da so ljudje poslali močno sporočilo ne glede na politično ali drugo pripadnost in rekli, da smo siti enormnih podražitev, siti inflacije. Odgovorne so pozvali naj začnejo reševati probleme, naj ne spijo," je povedal Kelemen.

Poudaril je, da je veliko podpore prišlo iz regije, bojkot pa je postal svetovna novica. "Prevladalo je nezadovoljstvo potrošnikov, ki so ugotovili, da ne zdržijo več enormnih podražitev, ki so se dogajale vsakodnevno, ne za majhne, ​​ampak za večje zneske, in ko smo to primerjali z drugimi evropskimi državami, smo ugotovili, da moramo nekaj naredit in ljudje so preko naše platforme artikulirali svoje nezadovoljstvo in svoje interese," je dejal Kelemen.

Na dan bojkota cene ponekod znižane do 50 odstotkov

Klemen je povedal tudi, da so na dan bojkota nekateri trgovci znižali cene izdelkov na trgovskih policah. "To pomeni, da so se trgovci kljub vsemu prestrašili. Sprva so govorili, da to ne bo vplivalo na njihov posel, poniževali, žalili, govorili, da nima smisla. Imeli smo izjave, kjer so celo nekateri strokovnjaki rekli, da je to nesmiselno, da ne bo finančnega učinka. Bili smo malo zadržani, a ko je počilo in se je začel tihi upor, nas je motiviralo in še naprej smo pozivali občane, naj nas podprejo," je dejal Kelemen.

Omenil je primer različnih cen v lekarniški verigi, kjer isti izdelek v Nemčiji stane 0,95 centa, na Hrvaškem pa 2,75 evra. "Takšna nenormalna cena je ljudi razjezila in veriga drogerij je včeraj ceno znižala na 1,25 evra," je dejal Kelemen.

Navedel je tudi primer trgovske verige, ki je več kot tisoč artiklom trajno znižala cene za 20 do 30 odstotkov, čeprav je do nedavnega trdila, da ima minimalne marže. "Nekje torej je prostor za znižanje cen, vendar smo očitno morali opozoriti, da je to nevzdržno," je dejal Kelemen.

Napoveduje nov, večji bojkot

Posamezniki za visoke cene krivijo dobavitelje, davke in drago vlado. "Ne vemo, kako se oblikuje in kaj sestavlja končna cena. Zdaj potrošniki končno vedo, da na cene vplivajo marže dobaviteljev. Tokrat mora nekdo povedati, kakšne so marže in ali vplivajo na končno ceno. Potrošnika zanima, zakaj je počilo, zakaj plačujemo cene, ki niso podobne tistim v EU," je še dejal Kelemen.

Sprašuje se, kako je mogoče, da so na Hrvaškem, ki ima nižje cene energije in nižje stroške dela, cene izdelkov od 50 do sto odstotkov višje kot recimo v Nemčiji ali Italiji.

Za konec je gospodarskega ministra pozval, naj se neha sramotiti in naj začne delati. Od vlade pričakuje, da bo podražitev ustavila, saj ima mehanizme.

"Bojkot je bil močan odgovor na vse, kar se dogaja na Hrvaškem," je poudaril in po vsesplošnem bojkotu napovedal tretjo fazo - to je lahko bojkot vseh trgovskih verig, večdnevni bojkot posameznega trgovskega centra, bojkot več izdelkov hkrati. Odvisno od tega, kaj si bodo zaželeli prebivalci, je sklenil.

Bojkot na Hrvaškem spodbudil tudi državljane BiH

Po uspešni državljanski akciji na Hrvaškem se pozivi k bojkotu trgovin, črpalk, kavarn in restavracij širijo tudi na družbenih omrežjih v Bosni in Hercegovini.

Pobudniki akcije občane pozivajo, naj ta dan ne kupujejo ničesar in naj si potrebna živila zagotovijo vnaprej, kuhajo doma in se izogibajo zapravljanju denarja v restavracijah. "To je način, da pokažemo svoje nezadovoljstvo zaradi naraščajočih cen hrane in energije, medtem ko plače državljanov ostajajo nizke. En dan bojkota je lahko močno sporočilo," se glasi eno od sporočil, ki so jih delili na družbenih omrežjih.

Državljani na spletnih forumih poudarjajo, da so cene hrane v BiH višje kot v nekaterih razvitih državah, kot je Nemčija, medtem ko stroški stanovanj ostajajo nevzdržni.