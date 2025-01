Potem ko so Hrvati v petek zaradi visokih cen množično bojkotirali trgovine na Hrvaškem, so se danes po nakupih odpravili v Slovenijo. Hrvat, ki je danes šel v trgovino v Brežice, je za hrvaški portal Devnik.hr povedal, da tamkajšnje nakupovalno središče poka po šivih, prevladujejo pa predvsem kupci iz Hrvaške. "Že kakšno uro nisem slišal govoriti Slovenca. Očitno je bojkot razjezil ljudi," je dejal za omenjeni portal.

"Trenutno sem v Brežicah in vse trgovine pokajo po šivih. Seveda nakupujejo samo Hrvati. Prevladujejo zagrebške tablice, v eni uri v trgovini nisem slišal niti enega Slovenca," je za Dnevnik.hr dejal Hrvat, ki se je tako kot številni drugi danes odpravil po nakupih čez mejo.

Dodal je, da je v trgovini Hofer za prazen nakupovalni voziček v vrsti treba čakati pet minut. "Očitno je včerajšnji bojkot ljudi še bolj razjezil, zato so šli čez mejo in naložili vozičke do vrha," je nadaljeval bralec.

Da se bolj splača po nakupih v Slovenijo, so nekateri delili tudi na omrežju Facebook.

Petkov bojkot več kot uspešen

Kot smo že pisali, je v petek na Hrvaškem potekal prvi bojkot visokih cen v trgovinah in je bil, kot danes poročajo hrvaški mediji, zelo uspešen. Državljani so množično bojkotirali supermarkete, trgovske centre, pekarne, bencinske črpalke in trgovine nasploh.

"Včeraj nisem šla v trgovino, prav tako nihče od mojih domačih. Pogovarjala sem se tudi s prijatelji in sodelavkami in tudi nihče od njih včeraj ni šel po nakupih. Prav nič se ni nakupovalo. Situacija je grozna. Cene so se tako dvignile, da moraš vedno pogledati, če je kdaj kaj v akciji in vnaprej planirati, kdaj boš kaj kupil. Na računu se hitro nabere sto evrov, a greš iz trgovine praktično z eno malo vrečko. Ljudje so zelo nezadovoljni in jezni. Kogarkoli poznam je podprl bojkot in po Zagrebu se govori, da je to šele začetek, kot nekakšen "poskusni" bojkot ter da se načrtujejo novi in še večji," je za Siol.net povedala prebivalka iz Zagreba.

Ovaj trgovački lanac u Splitu je ozbiljno shvatio bojkot kupaca?



U srijedu sam gledata u Šparu tu isti čokoladu košta preko 6 eur-a. pic.twitter.com/OcKBibTBb8 — Maja Ćirić Grozdanić (@majagrozdanic) January 25, 2025

Uspešnost bojkota so potrdili tudi podatki, ki jih je objavila hrvaška davčna uprava. Število računov v trgovini je včeraj v primerjavi s petkom pred tednom dni upadlo za 44 odstotkov, znesek na računu pa kar za 53 odstotkov. Skupno število računov v vseh panogah, ne le v trgovini, se je zmanjšalo za 29 odstotkov, znesek računov pa za 36 odstotkov.

Davkarija je objavila tudi podatke za danes do 11. ure. Današnje številke še vedno kažejo upad v primerjavi s prejšnjo soboto – število računov v trgovini se je zmanjšalo za 15 odstotkov, znesek računa pa za 20 odstotkov.

Kako pa so danes videti trgovine in nakupovalni centri na Hrvaškem?

Novinarji hrvaškega portala Index.hr so tako kot v petek tudi danes preverili stanje v hrvaških trgovinah. Kot so zapisali, je na tržnicah in v trgovinah opaziti nekoliko manjšo gnečo kot običajno ob sobotah dopoldne.

Manjše trgovine Konzum in Spar so bile zjutraj videti prazne, večja nakupovalna središča v Zagrebu pa so bila danes zjutraj polna, kar se je poznalo tudi na parkirišču, so zapisali.