Šok v hrvaški Istri: množično rušenje nelegalnih objektov, bagri tudi na otokih

V načrtu za rušenje so nelegalni vikendi in pomožni objekti, ki imajo odločbo o rušitvi že eno leto, a jih lastniki kljub temu v tem času niso porušili. Lastniki so ne glede na to zgroženi in rušenje označujejo za nepošteno.

"Nihče me ni obvestil, da bodo danes začeli z rušenjem nadstreška. Dokumentacijo je urejal moj mož, ki je medtem umrl, zdaj pa sem ostala sama," je za hrvaški Jutarnji povedala Milka Silvar z Vrhnike. Trdi še, da je njen objekt legaliziran in da sama plačuje komunalne in druge stroške v zvezi s hišo.

"To ni pošteno. Porušili mi bodo nadstrešek in en pomožni objekt. Koliko je takih nadstreškov na Hrvaškem? Zakaj so se zdaj spravili na nas?" je še dejala lastnica parcele v naselju Kanal blizu Umaga. Tu živi od leta 2018, njen mož je parcelo kupil pred približno 20 leti. Del objekta je legaliziran, a bodo preostali del, ki ni, porušili.

Rušili že pred desetletjem, a nato spet gradili na črno

Na tem območju so rušenja izvajali že pred desetimi leti, celo na isti parceli, še piše hrvaški Jutarnji. Lastniki pa so se očitno nato opogumili in spet začeli s črnimi gradnjami.

Te dni je na območju Umaga okoli 15 inšpektorjev, ki so zaprli okoli 200 gradbišč, je ob tem povedal glavni državni inšpektor Andrija Mikulić. Velik del objektov so lastniki že odstranili, potem ko so lani spomladi prejeli odločbe o odstranitvi.

"Na območju Istre smo v zadnjih letih opravili približno tri tisoč inšpekcijskih pregledov, od tega je bilo le 32 odstotkov ustreznih. V skoraj 70 odstotkih smo torej ugotovili nelegalne objekte. Sprožili smo približno 1.500 upravnih postopkov, z današnjega ozemlja Istre odstranili preko 450 objektov, na območju Hrvaške okoli 2.100 objektov. Trenutno poteka odstranitev objektov s kmetijskih in gozdnih površin. Trdo in vztrajno delamo, da tega ne bomo več dopuščali," je v Umagu danes še povedal Mikulić.

Dodal je, da v zadnjem času rušijo objekte na območju zagrebške, zadrske in splitsko-dalmatinske županije ter na otokih.