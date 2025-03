V soseščini desnica, Slovenija pa še naprej levo-liberalni otok? #Spotkast

S političnima analitikoma Luko Lisjakom Gabrijelčičem in Miho Kovačem smo v Spokastu razpravljali o novodobnih "cesarjih" - od Janeza Janše in Roberta Goloba do Donalda Trumpa in Vladimirja Putina.

Čeprav smo govorili tudi o geopolitičnih pretresih zaradi vojne v Ukrajini in drugega Trumpovega mandata, smo se posvetili domači politični sceni leto dni pred rednimi parlamentarnimi volitvami.

Nekaj velikega

Kako ocenjujeta medsebojno obstreljevanje na desnici in prevlado Janeza Janše? Zakaj je na levici glavni igralec še vedno Robert Golob? Lahko Anže Logar sploh še doseže nekaj velikega? Analitika sta glede slednjega v dvomu, Kovač pa meni, da bi bil lahko vstop Levice v prihodnji parlament ogrožen.

Kako pomemben bo referendum o pokojninah kulturnikov in ali lahko Slovenija ob vzponu desnice v soseščini in v svetu tudi po naslednjih volitvah ostane levo-liberalni otok?

Zahod, kakšen Zahod?

Miha Kovač pravi, da se je svet podrl, vprašanje je pa je, ali Zahod sploš še obstaja. Lisjak Gabrijelčič meni, da se slovenska politika v novih geopolitičnih razmerah ne znajde in da razpad Evropske unije ni nemogoči scenarij.

Članstvo v SDS in hčerka Nika Kovač

V Spotkastu boste tudi izvedeli, ali nekdanje članstvo v SDS Luki Lisjaku Gabrijelčiču pomaga pri politični analizi in zakaj je Miha Kovač polje političnega prepustil hčerki Niki Kovač.