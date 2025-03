Nekdanji poveljnik ameriških sil v EU: To v resnici pričakuje Trump

Predsednik ZDA Donald Trump bo danes drugič od vrnitve v Belo hišo po telefonu govoril z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Po navedbah Kremlja bosta govorila o številnih vprašanjih, od normalizacije odnosov med Rusijo in ZDA do vprašanja Ukrajine. Dodali so, da bo pogovor potekal med 14. in 16. uro po srednjeevropskem času. Nekdanji poveljnik ameriških sil v Evropi, upokojeni general Ben Hodges, je dejal, da Trumpov mirovni načrt vključuje "predajo" Ukrajine Rusiji.

11.15 Kijev pred pogovorom pozval k sprejetju prekinitve ognja

6.15 "Govorila bova o ozemlju. Govorila bova o elektrarnah."

Foto: Guliverimage Nekdanji poveljnik ameriških sil v Evropi, upokojeni general Ben Hodges, je dejal, da Trumpov mirovni načrt vključuje "predajo" Ukrajine Rusiji. Hodges, ki je bil do leta 2018 poveljnik ameriških sil v Evropi, Trumpa obsoja zaradi stališča, ki ga je zavzel do Rusije, kot dokaz njegovih namenov pa je izpostavil ponižanje ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Beli hiši.

"To ni nič drugega kot načrt predaje. To je pritisk ZDA na Ukrajino, naj se preda Rusiji. Maska je padla, ko smo videli debakel v Ovalni pisarni pred dvema tednoma in nato vse, kar je sledilo," je dejal Hodges.

"Trumpova administracija pričakuje le, da bo Ukrajina nekaj predala, zlasti ozemlje, ne razumem pa, zakaj mislijo, da je to dobro za ameriške strateške interese," naj bi dodal po pisanju Index.hr.

Hodges je dejal, da nič ne kaže, da bi si Kremelj prizadeval za kakršno koli obliko miru, razen če to pomeni zmago in uresničitev Putinovega cilja, da bi Ukrajina prenehala obstajati kot neodvisna in suverena država. "Pričakovati, da bi Rusija spoštovala kakršenkoli sporazum, je nesmisel. V zgodovini ni dokazov, da bi ga, razen če je bila k temu prisiljena zaradi velikega vojaškega pritiska. In navsezadnje bi rekel, da ne kaže nagnjenja k miroljubni rešitvi, razen če bi bilo vse po njenem," je dejal.

"Jasno je, da Trumpova administracija ne spoštuje ne Evrope kot celote oziroma večine evropskih držav ne evropskih interesov. Vseeno jim je, razen da zahtevajo, da Evropa kupuje ameriške izdelke," je dodal.

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je pred današnjim telefonskim pogovorom med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in njegovim ameriškim kolegom Donaldom Trumpom Rusijo pozval, naj brezpogojno pristane na 30-dnevno prekinitev ognja in tako pokaže, da si resnično želi miru.

"Čas je, da Rusija pokaže, ali si res želi miru. Ukrajina je podprla predlog ZDA za začasno prekinitev ognja za 30 dni. Pričakujemo, da bo ruska stran brezpogojno pristala na ta predlog," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Sibiha.

Telefonski pogovor med Putinom in Trumpom v zvzezi z Ukrajino bo danes potekal predvidoma med 16. in 18. uro po moskovskem času, napoveduje informacijski portal Interfax.



Tiskovni predstavnik ruskega predsednika Dmitrij Peskov naj bi na brifingu za novinarje na vprašanje, če bo dolžina pogovora omejena odgovoril, da bo telefonski klic trajal toliko časa, kolikor ga bosta predsednika potrebovala.

Kremelj bo po končanem klicu določil način objave vsebine telefonskega pogovora med predsednikoma, je po poročanju agencije TASS napovedal Peskov in dodal, da format še ni izbran, pač pa se bodo glede tega odločili v skladu z rezultati pogovora.



Prav tako Kremelj napoveduje, da bodo pripravili točke, ki bodo zajemale vsa ključna vprašanja, s poudarkom predvsem na Ukrajini.



Trump je medije obvestil, da namerava obravnavati predvsem teritorialne in infrastrukturne zadeve v zvezi z ukrajinskim konfliktom.

Predsednik ZDA Donald Trump bo danes drugič od vrnitve v Belo hišo po telefonu govoril z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Osrednja tema pogovorov bo vojna v Ukrajini. ZDA si prizadevajo za njen čimprejšnji konec in so v ta namen tudi predlagale 30-dnevno prekinitev ognja. V Kijevu so jo podprli, Putin pa je ob načelni podpori izrazil zadržke.

"Želimo videti, ali lahko to vojno končamo. Morda lahko, morda ne, vendar menim, da imamo zelo dobre možnosti," je Trump po poročanju britanskega BBC v nedeljo povedal novinarjem na krovu predsedniškega letala. Kot je še dejal, je bilo konec tedna narejenega veliko, in hkrati napovedal, da se bo danes pogovarjal s Putinom.

"Govorila bova o ozemlju. Govorila bova o elektrarnah," je nadaljeval in dodal, da že potekajo pogovori o "delitvi določenega imetja" med Rusijo in Ukrajino.

Tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je v ponedeljek potrdil, da bosta Putin in Trump danes spregovorila po telefonu. Ni pa želel komentirati, o čem bosta razpravljala.

Pogovor med Trumpom in Putinom se bo zgodil po nedavnem srečanju ameriške in ukrajinske delegacije v Savdski Arabiji. Na srečanju je ZDA predstavila predlog o 30-dnevni prekinitvi ognja, kar je Ukrajina tudi podprla.

Putin je nato izrazil načelno podporo začasni prekinitvi ognja, a dodal, da se bodo o predlogu morali še pogajati z ameriškimi sogovorniki. Menil je še, da mora prekinitev sovražnosti voditi k dolgotrajnemu miru in odpravi temeljnih vzrokov krize. V Kijevu so njegove izjave označili za zelo predvidljive in manipulativne. Medtem je Trump izjavo Putina označil za obetavno.