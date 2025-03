Putinova taktika: samo pod temi pogoji bi pristal na premirje

Ruski voditelj Vladimir Putin bo zelo verjetno pogovore o premirju z Ukrajino poskušal zavleči in v tem času v dogovor vključiti čim več svojih zahtev, je portalu Bloomberg razkrila oseba, ki je dobro seznanjena z manevri Kremlja.

Dejstvo je, da se ruski uradniki z ameriškimi kolegi niso pogovarjali o posebnem dogovoru, ki ga je ukrajinska delegacija na pogajanjih z ZDA sprejela v torek v mestu Džeda v Savdski Arabiji, in Kremelj meni, da je ta okvir nesprejemljiv, je vir povedal Bloombergu.

Težava za Putina, ki je bil do sedaj jasen

Sporazum med ameriškimi in ukrajinskimi uradniki predstavlja težavo za Putina, ki se je doslej izognil pritiskom Bele hiše. Ti so bili do sedaj usmerjeni zgolj na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Po pisanju Bloomberga je toliko bolj problematično, da je dogovor, dosežen v Džedi, neoprijemljiv, Rusija pa želi še pred podpisom sporazuma o prekinitvi ognja okvirno začrtati načrt za dolgoročno prekinitev vojne, ki so jo začeli februarja 2022.

Ena od najverjetnejših zahtev Putina za prekinitev ognja bo po mnenju sogovornika Bloomberga ustavitev dobav orožja Ukrajini, s čimer bi preprečili, da bi se v tem času dodatno oborožila.

Nevtralnost, manjša vojska in zavzete regije

Tatiana Stanovaya, sodelavka v Carnegie Russia Eurasia Center, pravi, da Putinov odgovor na dogovor o prekinitvi ognja ne bo jasen. Foto: omrežje X "Putin dogovora o prekinitvi ognja ne bo jasno sprejel, niti ga takoj zavrnil," je za Bloomberg povedala Tatiana Stanovaya, sodelavka v Carnegie Russia Eurasia Center. "Tudi če bo po fantastičnem scenariju Putin nakazal, da je pripravljen na premirje, bo dal jasno vedeti, da bo to začasno in pod zelo ostrimi pogoji."

Kot je znano, Putin od Ukrajine zahteva, da postane nevtralna država, znatno zmanjša velikost svojih oboroženih sil in odstopi regije, ki si jih je Rusija prisvojila v vojni. Septembra 2022 si je po mednarodno nepriznanih referendumih priključila ukrajinske regije Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje, ki jih sicer še danes ne nadzoruje v celoti.

To bi bilo za Rusijo uničujoče

Na vprašanje, kaj se bo zgodilo, če bo Rusija prekinitev ognja zavrnila, je Trump omenil možnost finančnih sankcij, ki bi bile za Rusijo uničujoče. Foto: Reuters Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem v sredo v ovalni pisarni povedal, da upa, da ne bo treba pritiskati na Putina, naj sprejme sporazum o prekinitvi ognja.

"Ljudje so na poti v Rusijo, ko to govorimo. Upam, da bomo dosegli premirje z Rusijo," je v sredo dejal Trump. Na vprašanje, kaj se bo zgodilo, če bo Rusija prekinitev ognja zavrnila, je Trump omenil možnost finančnih sankcij, ki bi bile za Rusijo uničujoče. "Tega ne želim, ker želim mir," je zagotovil Trump.

Ameriški odposlanec Steve Witkoff "se ta teden odpravlja v Moskvo", da bi "pozval Ruse, naj se vključijo v pogajanja, in upamo, da se bodo," je za Fox News povedala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Dodala je, da je ameriški svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz v sredo govoril s svojim ruskim kolegom.

Moskva še čaka na podrobnosti dogovora

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je v sredo dejal, da Moskva še čaka na podrobnosti sporazuma z Ukrajino, vendar ne izključuje telefonskega pogovora med obema voditeljema držav.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v sredo pozval Moskvo, naj sprejme pogoje, in dejal, da bo krepitev sposobnosti Ukrajine, da v prihodnosti odvrne ruske grožnje, del pogajanj.

Rubio je novinarjem na letališču Shannon na Irskem, kjer se je ustavil na poti iz Savdske Arabije proti ZDA, dejal, da bodo v pogovore morali biti vključeni tudi evropski zavezniki. Dodal je, da predvideva, da bo Rusija med pogovori sprožila tudi vprašanje evropskih sankcij zamrznjenega.