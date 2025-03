Poudarki dneva:



18.51 Trump: Ameriški pogajalci na poti v Rusijo

16.58 Kaj pričakuje Zelenski?

14.09 Poljska potrdila obnovo dobav ameriškega orožja v Ukrajino

14.00 ZDA naj bi Kremelj še danes obvestile o predlogu za premirje

11.50 Američani bodo nadaljevali izmenjavo obveščevalnih podatkov z Ukrajino

11.30 Ukrajina se umika iz Kurska

10.40 Ukrajinski veleposlanik: Ukrajina ni ovira na poti do miru

9.45 Ruski napadi v Ukrajini zahtevali najmanj pet smrtnih žrtev

9.00 Vodji ameriških in ruskih obveščevalcev govorila po telefonu

18.51 Trump: Ameriški pogajalci na poti v Rusijo

Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem v Beli hiši povedal, da so ameriški pogajalci na poti v Rusijo na pogovore o premirju z Ukrajino, ki je sprejela ameriški predlog za 30-dnevno prekinitev spopadov. Državni sekretar Marco Rubio je že prej povedal, da bo Washington dal predlog neposredno Moskvi, poroča dpa.

"Ljudje so na poti v Rusijo, ko to govorimo. Upam, da bomo dosegli premirje z Rusijo," je dejal Trump. Na vprašanje, kaj se bo zgodilo, če bo Rusija prekinitev ognja zavrnila, je Trump omenil možnost finančnih sankcij, ki bi bile za Rusijo uničujoče. "Tega ne želim, ker želim mir," je zagotovil Trump.

Rubio je že prej povedal, da bodo imele ZDA danes stik z Rusijo in da je žogica na strani Moskve. "Če bi načrt zavrnili, bi bili njihovi nameni zelo jasni," je dejal ob obisku na Irskem.

Ukrajina je predlog o premirju po pogovorih med Ukrajinci in Američani v Savdski Arabiji sprejela, svet pa zdaj čaka na Moskvo. "Želimo videti, ali so ga pripravljeni sprejeti brezpogojno. Z njimi bomo imeli stik danes," je dejal.

"Rekli jim bomo, da je Ukrajina pripravljena ustaviti vse aktivnosti na bojišču in začeti proces pogajanj o trajnem koncu vojne, in videli bomo, kaj bodo rekli," je dejal Rubio.

16.58 Kaj pričakuje Zelenski?

ZDA bodo odločno ukrepale proti Rusiji, če bo ta zavrnila ameriški predlog za 30-dnevno prekinitev ognja, je danes sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da se mora Rusija zdaj odločiti, ali si želi prekinitev ognja ali nadaljevanje spopadov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zelenski pravi, da pričakuje okrepljen pritisk ZDA na Rusijo, če ta ne bi pristala na mirovna pogajanja. Foto: Reuters ZDA bodo po navedbah Zelenskega okrepile pritisk na Rusijo, če ta ne bo pristala na prekinitev ognja. "Razumem, da lahko računamo na odločne ukrepe. Podrobnosti še ne poznam, a govorimo o sankcijah in krepitvi Ukrajine," je povedal na novinarski konferenci v Kijevu.

Ponovno je pozdravil ameriški predlog o 30-dnevni prekinitvi ognja, ki ga je Ukrajina pripravljena sprejeti. "Vse je odvisno od tega, ali Rusija želi prekinitev ognja in tišino ali pa želi še naprej pobijati ljudi," je dodal.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je pred tem napovedal, da bodo ZDA danes stopile v stik z Moskvo in ji predstavile predlog. Moskva ga medtem ne bo komentirala, dokler ne bodo znane vse njegove podrobnosti, pa je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Napovedal je še, da naj bi se kmalu po telefonu slišala predsednika Rusije in ZDA Vladimir Putin in Donald Trump.

Zelenski je danes prav tako priznal, da Rusija krepi napade na položaje ukrajinske vojske v ruski regiji Kursk. "Rusi očitno poskušajo čim bolj pritisniti na naše enote, naše vojaško poveljstvo pa dela, kar mora," je zagotovil.

Ukrajina sicer v spopadih z Rusijo že več tednov izgublja nadzor nad ozemljem v Kursku. V luči tega je Kijev v ponedeljek sporočil, da je okrepil svoje enote v regiji, a hkrati vztrajal, da ni nevarnosti ruske obkolitve ukrajinskih enot.

14.09 Poljska potrdila obnovo dobav ameriškega orožja v Ukrajino

Dobave ameriškega orožja Ukrajini prek Poljske ponovno potekajo, je danes potrdil poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski. Obnova dobav sledi ukrajinski podpori ameriškemu predlogu za 30-dnevno premirje z Rusijo, poročajo tuje tiskovne agencije. Foto: Guliverimage

"Potrjujem, da se je dobava orožja prek Jasionke vrnila na prejšnjo raven," je dejal Sikorski, pri čemer je imel v mislih logistično vozlišče na jugovzhodu Poljske, ki se uporablja za predajo zahodne vojaške in humanitarne pomoči Ukrajini.

Potrditev obnove dobav ameriške pomoči je vodja poljske diplomacije podal ob boku ukrajinskega kolega Andrija Sibihe. Ta se je v Varšavi ustavil na poti iz savdske Džede, kjer je v torek sodeloval v pogovorih s predstavniki ZDA.

Na srečanju v Savdski Arabiji je ukrajinska delegacija podprla predlog ZDA o 30-dnevni prekinitvi ognja z Rusijo. V luči tega se je Washington odločil obnoviti vojaško pomoč Ukrajini, ki jo je predsednik Donald Trump prekinil po februarskem javnem sporu z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim v Beli hiši.

14.00 ZDA naj bi Kremelj še danes obvestile o predlogu za premirje

Moskva predloga ne bo komentirala, dokler ne bodo znane vse njegove podrobnosti, je glede dogovora o 30-dnevnem premirju, ki sta ga v torek v Savdski Arabiji dosegli ameriška in ukrajinska delegacija, dejal Peskov.

"V prihodnjih dneh imamo načrtovane stike z Američani in računamo na to, da bomo pridobili popolne informacije," je na novinarski konferenci v Moskvi dejal Peskov.

Kot je napovedal, naj bi se v kratkem po telefonu slišala predsednika Rusije in ZDA Vladimir Putin in Donald Trump.

"Telefonski klic na najvišji ravni" med Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom je možen v "precej kratkem času", je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP napovedal Peskov.

Ameriški državni sekretar Rubio pa je napovedal, da bo Washington danes predstavil predlog Moskvi, in izrazil upanje, da bodo od Rusije dobili pozitiven odgovor, in poudaril, da "ni vojaške rešitve za ta konflikt".

Washington odločno poziva Rusijo, naj konča vse sovražnosti, je dejal Rubio novinarjem na letališču Shannon na Irskem, kjer se je ustavil na poti iz Savdske Arabije proti ZDA. Pri tem je dejal, da bodo v pogovore morali biti vključeni tudi evropski zavezniki. "Mislim, da bodo morali sodelovati," je dejal Rubio.

Ukrajina je pripravljena ustaviti "vse dejavnosti na bojišču" v zameno za določene ukrepe s strani Rusije, je po poročanju BBC dejal Rubio in dodal, da želi Kijev tudi dolgoročno varnost in zagotoviti, da se sovražnosti ne ponovijo.

11.50 Američani bodo nadaljevali izmenjavo obveščevalnih podatkov z Ukrajino

Tulsi Gabbard Foto: Reuters Direktorica ameriške nacionalne obveščevalne službe Tulsi Gabbard je na družbenem omrežju X potrdila, da je prekinitve izmenjave obveščevalnih podatkov z Ukrajino konec. "Zahvaljujoč vodstvu predsednika ZDA Donalda Trumpa smo pomemben korak bližje koncu krvave vojne v Ukrajini. Po navodilih predsednika je prekinitev v izmenjavi obveščevalnih podatkov z Ukrajino končana," je zapisala.

Because of @POTUS leadership, we are one significant step closer to ending the bloody war in Ukraine. Per the President's direction, the pause on intelligence sharing with Ukraine has ended. — DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) March 12, 2025

Odločitev se je zgodila po tem, ko je direktor Cie John Ratcliffe 5. marca izjavil, da so ZDA prekinile obveščevalno podporo skupaj z dobavo orožja Ukrajini, a je hkrati potrdil namero Washingtona, da sodeluje z ukrajinsko stranjo pri odpravi omejitev.

11.30 Ukrajina se umika iz Kurska

Ukrajina se počasi umika iz Kurska, neuradno poroča Forbes. Čeprav potrdila o umiku še ni, Kyiv Independent še poroča, da je ruska vojska sprožila ofenzivo proti ruskemu mestu Sudža, ki je pod ukrajinskim nadzorom, o čemer je poročal tudi Inštitut za vojne študije (ISW), enako navaja ruski Tass.

V mestu trenutno potekajo boji, ruske sile pa naj bi vdrle v južni del Sudže in se pospešeno prebijajo. Analitiki ISW so še poročali, da ruske enote še naprej napredujejo v Sudži, pa tudi severno od mesta v bližini naselij Kazačja Loknja, Južni, Kubatkin in Ivaškovski ter vzdolž meje v ukrajinski regiji Sumi.

10.40 Ukrajinski veleposlanik: Ukrajina ni ovira na poti do miru

Ukrajina želi vojno končati čim prej, je po torkovi sklenitvi dogovora med ZDA in Ukrajino o 30-dnevnem premirju med Kijevom in Moskvo dejal ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Petro Bešta. Ukrajina ni ovira na poti do miru, žoga je zdaj na ruski strani, je povedal in poudaril, da morajo biti v mirovni proces vključeni evropski partnerji.

Kot je v izjavi, ki so jo posredovali z ukrajinskega veleposlaništva, navedel Bešta, je Ukrajina naredila moder in strateški korak, ko je izrazila pripravljenost sprejeti predlog ZDA o začasni 30-dnevni prekinitvi ognja.

Ponovil je stališče Kijeva, da želi končati vojno čim prej. "Ukrajina ni ovira na poti do miru, ampak partnerica pri njegovi ponovni vzpostavitvi," je navedel.

"Žoga je zdaj na ruski strani. Prekinitev ognja bo začela veljati le, če jo bo Rusija sprejela in hkrati izvajala," je poudaril ter dodal, da bo vsemu svetu jasno, kdo hoče mir in kdo ne. Foto: STA

Kot pomemben rezultat pogovorov je navedel tudi ameriško obnovitev izmenjave obveščevalnih podatkov in vojaške pomoči ter dodal, da je Ukrajina ZDA za to odločitev hvaležna.

Po njegovem mnenju je zelo pomembno, da skupna izjava ameriške in ukrajinske delegacije jasno navaja, da morajo biti evropski partnerji vključeni v mirovni proces – za ukrajinsko stran je bilo pomembno, da je to vključeno.

Pomembni bodo tudi ukrepi za krepitev zaupanja, če se bo prekinitev ognja začela: izpustitev vojnih ujetnikov in zapornikov – tako vojaških kot civilnih – in vrnitev ukrajinskih otrok, ki so jih prisilno odpeljali v Rusijo, je sklenil veleposlanik.

9.45 Ruski napadi v Ukrajini zahtevali najmanj pet smrtnih žrtev

V ruskem raketnem napadu na pristaniško mesto Odesa na jugu Ukrajine so bili ponoči ubiti najmanj štirje ljudje, so sporočile oblasti v Kijevu. Ob tem je bila poškodovana ladja, ki pluje pod barbadoško zastavo. Še en človek je bil ubit v napadu na mesto Krivi Rog v osrednjem delu države, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah oblasti so ruske rakete tovorno ladjo v Odesi zadele, medtem ko so nanjo nalagali pošiljko žita, namenjeno v Alžirijo.

"Na žalost so umrli štirje ljudje – državljani Sirije," je na družbenih omrežjih zapisal namestnik vodje predsedniškega urada Oleksij Kuleba in dodal, da sta bili ranjeni dve osebi. "Rusija napada ukrajinsko infrastrukturo, vključno s pristanišči, ki sodelujejo pri zagotavljanju svetovne prehranske varnosti," je še zapisal.

V ločenem raketnem napadu je bila medtem v Krivem Rogu v regiji Dnipropetrovsk ubita ženska, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Skupno je sicer Rusija ponoči nad Ukrajino poslala tri rakete in 133 brezpilotnih letalnikov različnih tipov. Po navedbah ukrajinske vojske je zračna obramba sestrelila 98 dronov.

Poleg Odese in Krivega Roga so napade danes zabeležili še v mestu Dnipro in regiji Sumi. Pet ruskih dronov je zračna obramba sestrelila tudi na obrobju Kijeva.

9.00 Vodji ameriških in ruskih obveščevalcev govorila po telefonu

John Ratcliff in Sergej Nariškin, direktorja ameriške obveščevalne agencije Cia in ruske zunanje obveščevalne službe SVR, sta se v torek pogovarjala po telefonu, je sporočila SVR. Med drugim naj bi govorila o sodelovanju med službama in prizadevanjih za otoplitev odnosov med ZDA in Rusijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je sporočila tiskovna služba SVR, sta Ratcliff in Nariškin govorila o sodelovanju obveščevalnih služb na področjih skupnega interesa in reševanju kriznih razmer.

Sergej Naraškin Foto: Guliverimage

Telefonski pogovor je prvi stik med prvima možema Cie in SVR po novembru 2022, ko se je Nariškin v Ankari sestal s takratnim vodjem Cie Williamom Burnsom.

John Ratcliff Foto: Reuters V torek so medtem v Džedi v Savdski Arabiji potekali pogovori med delegacijama Ukrajine in ZDA, na katerih je ukrajinska stran izrazila pripravljenost sprejeti ameriški predlog o 30-dnevni prekinitvi ognja z Rusijo. Ta bi se nato lahko podaljšala na podlagi dogovora vpletenih strani. Predlog naj bi zdaj posredovali Rusiji.