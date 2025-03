Ključni poudarki dneva:



15.15 Starmer: Ukrajina si želi miru, Putin pa zavlačuje

10.11 Starmer pred vrhom o Ukrajini: Putin ni resen glede miru

15.15 Starmer: Ukrajina si želi miru, Putin pa zavlačuje

BBC je na kratko povzel bistvene poudarke novinarske konference britanskega premierra Keira Starmerja po virtualnem vrhu 25 ukrajinskih zaveznic, na katerem so razpravljali o prihodnjih varnostnih ureditvah in dodatnih sankcijah proti Rusiji. Tukaj so ključni zaključki:

Starmer je dejal, da je zdaj čas za "maksimalni pritisk" na Rusijo in da "svet potrebuje dejanja ... ne praznih besed in pogojev".

Ukrajino je označil za stranko miru, medtem ko Putin še naprej odlaša s prekinitvijo ognja.

To bi moral biti trenutek, ko "orožje utihne", je povedal Starmer.

Dejal je, da se bodo vojaški voditelji sestali v četrtek, da bi prešli na operativno fazo logističnega načrtovanja in "pospešili praktično delo".

Povedal je, da se je tako imenovana koalicija voljnih povečala v zadnjih dveh tednih in da so bile danes zjutraj sprejete nove zaveze – čeprav ni navedel konkretnih informacij.

10.11 Starmer pred vrhom o Ukrajini: Putin ni resen glede miru

Po petkovem večernem pogovoru s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in norveškim premierjem Jonasom Gahrom Storejem je britanski premier Keir Starmer dejal, da rusko "popolno neupoštevanje" ameriškega predloga o prekinitvi ognja "samo dokazuje, da Putin ne misli resno glede miru".

Putin je pred dnevi sicer načeloma podprl predlog o 30-dnevni prekinitvi ognja, a dodal, da se bodo o predlogu morali še pogajati z ameriškimi sogovorniki.

Starmerjevo sporočilo Kremlju: Ustavite barbarske napade na Ukrajino

"Putin poskuša odlašati, češ da je potrebna skrbna študija, preden lahko pride do prekinitve ognja, vendar mora svet videti ukrepanje, ne študij ali praznih besed in nesmiselnih pogojev. Moje sporočilo Kremlju ne bi moglo biti jasnejše: Ustavite barbarske napade na Ukrajino, enkrat za vselej, in privolite v prekinitev ognja zdaj," je Starmer še dejal pred današnjim srečanjem.

Koalicija voljnih, ki se je oblikovala na neformalnem vrhu o Ukrajini pred dvema tednoma v Londonu, naj bi nadzorovala izvajanje morebitnega mirovnega dogovora med Ukrajino in Rusijo. Po britanskih navedbah je pripravljenost na sodelovanje v njej izrazilo okoli 20 držav.

Oglejte si še: