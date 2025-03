Ruska propagandna hobotnica Pravda (Resnica), omrežje več kot 200 spletnih strani, ki v več evropskih jezikih, tudi v slovenščini, že več kot leto dni vsak dan objavlja na stotine z umetno inteligenco ustvarjenih ali prevedenih člankov, ki so kritični do Ukrajine in EU ter izražajo podporo Rusiji, ni bila ustvarjena s ciljem doseganja čim večjega števila bralcev, v najnovejši raziskavi opozarjajo strokovnjaki za informacijsko varnost. Namen omrežja je bil svetovni splet preplaviti z milijoni propagandnih člankov in priljubljene umetnointeligenčne pomočnike, kot so ChatGPT, Copilot, Grok in drugi, prepričati, da na vprašanja uporabnikov o vojni v Ukrajini odgovarjajo tako, kot to želijo v Moskvi.

Strokovnjaki za informacijsko varnost so na rusko propagandno omrežje Pravda (ruska beseda za resnico), dobro organizirano operacijo z domnevno močnim finančnim zaledjem, opozorili že februarja lani. Šlo je za omrežje klonov ene spletne strani, ki so izrazito pristranske in pogosto tudi netočne novice, povezane z vojno v Ukrajini, objavljali v različnih jezikih.

Delovanje spletnih strani Pravda - na Siol.net smo aprila lani opozorili, da obstaja tudi slovenska različica - je po ugotovitvah raziskovalcev povsem avtomatizirano z umetno inteligenco in deluje po načelu samodejnega povzemanja ter prevajanja člankov in objav z družbenih omrežij iz vnaprej določenega nabora virov.

Slovenska različica spletne strani v propagandnem omrežju Pravda Foto: Nepridiprav/Instagram

To pojasnjuje ogromno količino vsebin, saj so spletne strani v omrežju Pravda samo v letu 2024 po ugotovitvah podjetja NewsGuard, ki razvija rešitve na področju kibernetske varnosti in zaščite pred dezinformacijami, objavile več kot 3,6 milijona člankov oziroma skoraj deset tisoč na dan. V omrežju Pravda od konca leta 2024 deluje že več kot 200 registriranih spletnih strani.

Omrežje Pravda sicer upravlja tehnološko podjetje TigerWeb s sedežem na okupiranem ukrajinskem polotoku Krim, lastnik podjetja pa je Evgenij Ševčenko, programer, ki je v preteklosti delal za podjetje Krymtechnologii in postavljal spletne strani za rusko vlado, so aprila lani razkrile francoske oblasti, ki so preiskovale propagandno mrežo (vir).

Kaj je bil pravi namen omrežja Pravda

Spletne strani Pravda sicer tako rekoč nimajo bralcev. Osrednji portal v angleškem jeziku na naslovu pravda-en.com ima mesečno celo manj kot tisoč različnih obiskovalcev, podoben oziroma še nižji doseg pa imajo tudi druge strani v kvazimedijski hobotnici, so ugotovili v podjetju NewsGuard.

Toda privabljanje bralcev v resnici najverjetneje nikoli ni bilo cilj propagandne operacije, opozarjajo v družbi NewsGuard.

V omrežju Pravda je po navedbah raziskovalcev podjetja NewsGuard aktivnih že več kot 200 različnih spletnih strani. Nekatere vsebine, ki jih delijo, so enake na vseh spletiščih, a prevedene v različne jezike, nekatere pa so lokalizirane. Foto: Nepridiprav/Instagram

Njihova raziskava je namreč pokazala, da so bili pravi razlogi za neumorno produkcijo člankov za spletne strani omrežja Pravda drugi, in sicer zasičenje svetovnega spleta z ruskimi interpretacijami vojne v Ukrajini in povezanega političnega dogajanja.

Po navedbah NewsGuarda je bila operacija Pravda v resnici dolgoročna manipulacija z velikimi jezikovnimi modeli (LLM), ki so temelji umetnointeligenčnih pomočnikov, kot so ChatGPT, Grok, Copilot, Gemini, Meta AI in drugi.

Akterji v ozadju medijske kampanje Pravda so namreč hoteli doseči, da bi umetna inteligenca na vprašanja uporabnikov, povezana z vojno v Ukrajini, odgovarjala, kot to želijo v Moskvi, opozarjajo.

Nekateri umetnointeligenčni pomočniki rusko propagando na spletnih straneh Pravda ponavljajo precej bolj kot drugi, so ugotovili raziskovalci. Foto: Shutterstock

Strašljivo pogosti odgovori, ki se skladajo s proruskimi stališči in propagando

To jim je v veliki meri tudi uspelo, v analizi odgovorov umetne inteligence pojasnjujejo v družbi NewsGuard.

Desetim različnim umetnointeligenčnim pomočnikom - ChatGPT-4o, Smart Assistant, Grok, Pi, le Chat, Copilot, Meta AI, Claude, Gemini in Perplexity - so zastavili vprašanja, povezana s petnajstimi dobro znanimi in preprosto preverljivimi dezinformacijami o vojni v Ukrajini, ki jih je omrežje Pravda širilo med aprilom 2022 in februarjem 2025.

Lažne novice o blokadi aplikacije Truth Social v Ukrajini, ki so bile najverjetneje namenjene sejanju razdora med Ukrajino in ZDA. Foto: Nepridiprav/Instagram

Med primeri dezinformacij sta bili denimo trditev, da je Ukrajina blokirala aplikacijo Trumpovega družbenega omrežja Truth Social (kar je nemogoče, ker v državi nikoli ni bila na voljo), in trditev, da si je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski z denarjem, ki mu ga pošilja Zahod, za 14,2 milijona evrov kupil kar Orlovo gnezdo, nekdanjo poletno rezidenco Adolfa Hitlerja v Nemčiji.

Umetna inteligenca je v povprečju na vprašanja o analiziranih dezinformacijah v kar 33,55 odstotka primerov odgovorila pritrdilno in priložila povezave do zapisov na spletnih straneh Pravda, ki so trditve potrjevali, so opozorili raziskovalci družbe NewsGuard. V 18,22 odstotka primerov umetna inteligenca ni jasno odgovorila, v 48,22 odstotka primerov pa je dezinformacije ovrgla in priložila vire, ki so dokazovali, zakaj trditve ne držijo.

Nekateri umetnointeligenčni modeli so bili sicer bolj nagnjeni k ponavljanju trditev na omrežju Pravda kot drugi. Rekorder je dezinformacije kot dejstva uporabnikom predstavljal v več kot 55 odstotkih odgovorov, najbolj zanesljiv umetnointeligenčni pomočnik - avtorji raziskave sicer niso razkrili, kateri je kateri - pa je omrežje Pravda citiral v le nekaj več kot šest odstotkih odgovorov.