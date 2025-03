Je to nov dokaz, da se Trump boji Putina?

"Z veseljem sporočam, da je bil general Keith Kellogg imenovan za posebnega odposlanca za Ukrajino," je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Pri tem pa ni omenil dejstva, da ga je že lani zadolžil kot odposlanca tako za Rusijo kot Ukrajino.

Se pa niti Trump niti Kellogg nista odzvala na manjšanje pristojnosti z novim nazivom, so sporočali ameriški mediji. Kellogg je v odzivu na družbenem omrežju X sporočil, da je počaščen zaradi zaupanja predsednika. Z novim nazivom bo glede pogajanj v neposrednem stiku s Kijevom.

Kremelj kritičen do Kelloga

Kremelj je bil v zadnjem času kritičen do Kellogga, saj da naj bi bil proukrajinski, so poročali ameriški mediji. Tako tudi ni bil del delegacije na pogovorih z Rusijo v Savdski Arabiji. Stiki z Moskvo glede pogovorov o končanju vojne so potekali prek posebnega odposlanca ZDA za Bližnji vzhod Stevea Witkoffa.

Ravno danes je Witkoff v pogovoru za televizijo CNN dejal, da še ta teden pričakuje nov telefonski pogovor med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom glede pogajanj o končanju vojne.