Trump želi vse, ki so ga sodno preganjali, poslati v zapor

"Ti ljudje so zelo slabi ljudje," je dejal Donald Trump. Vsi, ki naj bi delovali proti njemu, bi morali v zapor, je dodal. Napovedal je, da bo pravosodno ministrstvo, ki je bilo v dosedanji zgodovini ZDA večinoma neodvisno od predsednikov, prilagodil tako, da bo lahko uresničil svoje povračilne ukrepe.

Kot opozarja Politico, gre za zasuk od desetletij pravosodne tradicije predhodnikov, ki so se izogibali vsaj videzu političnega podrejanja ameriškega pravosodja. Trump je tako kar sebe imenoval za vrhovnega pravosodnega uradnika ZDA, predhodnike pa obtožil, da so delali to, kar zdaj počne sam – izkoriščali pravosodje za obračune z nasprotniki.

Kritično medijsko poročanje je označil za nezakonito

Medije, ki ga kritično pokrivajo, je Trump v govoru na pravosodnem ministrstvu označil za "nezakonite" in "podkupljene politične podaljške demokratske stranke". Po njegovih besedah CNN, MSNBC in nekateri časopisi "dobesedno pišejo 97,6 odstotka slabega o meni". "To se mora nehati. To je nezakonito," je dodal.

Trump je maščevanje političnim nasprotnikom začel tako, da je nekdanjim visokim uradnikom vlade onemogočil dostop do zaupnih podatkov vlade, kasneje pa je odvetniškim družbam, katerih odvetniki so sodelovali v tožbah proti njemu, prepovedal sodelovanje z vlado.

Zvezni sodnik je to odločitev pred dnevi razglasil za hudo zlorabo pooblastil in jo blokiral. A porazi na sodiščih nižje stopnje Trumpa ne skrbijo, saj na koncu računa na konservativno večino vrhovnega sodišča ZDA, ki jo je v prvem mandatu povečal z imenovanjem treh sodnikov.