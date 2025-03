Spet boste lahko okušali tradicionalne jedi naših babic

Se še spomnite, kaj so vam kuhale vaše babice? Med njimi so bile zagotovo tudi jedi na žlico, ki imajo v naši kulturi prav poseben pomen. Recepti za te jedi, ki so jih v starih časih pripravljali iz preprostih in dostopnih sestavin, gredo še danes iz roda v rod. Zdaj imate priložnost, da jih (spet) poskusite!

Štajersko fižolovo juho so pripravili osnovnošolci iz OŠ Kungota. Foto: Spar

Jedi naših babic prikličejo nostalgijo

Jedi na žlico, kot so ričet, jota, obara, močnik in druge, pogrejejo, nasitijo in obujajo spomine starejšim generacijam, v bogatih in pristnih okusih slovenskih tradicionalnih dobrot pa očitno uživajo tudi mlajše generacije.

To dokazujejo slovenski osnovnošolci, ki so se pridružili projektu Kuhnapato. Enajst ekip iz celotne Slovenije se je 12. marca na dogodku Spar x Kuhnapato: Tradicija na žlico pred Intersparom Citypark v Ljubljani pomerilo v pripravi skoraj pozabljenih slovenskih jedi na žlico. Kuhalnice so vihteli mladi kuharji iz Osnovne šole Danile Kumar Ljubljana – mednarodna smer, dve ekipi iz Osnovne šole Dobje, dve ekipi iz Osnovne šole Drska (Novo mesto), Osnovne šole Frana Saleškega Finžgarja Lesce, Osnovne šole Kungota, Osnovne šole Šturje Ajdovščina, dve ekipi iz Osnovne šole Tržišče in Osnovne šole Vižmarje Brod Ljubljana.

Enajst osnovnošolskih ekip iz vse Slovenije je pod okriljem projekta Kuhnapato, ki ga Spar Slovenija podpira že devet let, ustvarjalo tradicionalne jedi na žlico. Foto: Spar

Poskusite 4 zmagovalne jedi

Strokovna komisija, v kateri so sodelovali Zala Pungeršič, zmagovalka MasterChef Slovenija 2023, Špela Ankele, kulinarična novinarka Dela, in Živan Jovanović, vodja Restavracij Interspar, je med vsemi jedmi izbrala štiri najboljše, ki jih boste v aprilu lahko poskusili tudi vi.

Vsak teden vas bo na meniju Restavracij Interspar po vsej Sloveniji čakala ena izmed izbranih jedi. Tako boste lahko uživali v zaroštanem močniku s suhim sadjem, ki so ga pripravili mladi kuharji iz Osnovne šole Tržišče, štajerski fižolovi juhi iz Osnovne šole Kungota, šjelnovki s polento Osnovne šole Šturje ter piščančjem ajmohtu s cvičkom Osnovne šole Drska iz Novega mesta.

"Uporaba lokalnih, sezonskih sestavin ni le kulinarična odločitev, temveč tudi odgovornost do narave, skupnosti in prihodnjih generacij. Veseli me, da mladi spoznavajo pomen tradicije in trajnostnega prehranjevanja, saj bodo prav oni tisti, ki bodo skrbeli za ohranjanje slovenske kulinarične dediščine," je ob dogodku povedal Živan Jovanović, vodja Restavracij Interspar.

Strokovna komisija v sestavi Zale Pungeršič, zmagovalke MasterChef Slovenija 2023, Špele Ankele, kulinarične novinarke Dela, in Živana Jovanovića, vodje Restavracij Interspar. Foto: Spar

Spar že deveto leto podpira mlade kuharje

Kuharski dogodek je potekal v sklopu projekta Kuhnapato, ki pod vodstvom Anke Peljhan že 15 let mlade in širšo javnost vrača k slovenskim koreninam z obujanjem skorajda pozabljenih jedi naših babic. Spar Slovenija projekt podpira že deveto leto ter s tem omogoča izvedbo dogodkov, na katerih otroci pridobivajo kuharsko znanje in spoznavajo pomen lokalnih sestavin ter trajnostnega prehranjevanja. Tako v Sparu prispevajo k ozaveščanju mladih generacij, pa tudi k bolj zdravim in trajnostnim prehranjevalnim navadam družin in posameznikov.

V Restavracijah Interspar bomo aprila lahko preizkusili jedi, ki so jih v sklopu projekta Spar x Kuhnapato pripravili osnovnošolci. Foto: Spar

Ste že poskusili katero izmed tradicionalnih slovenskih jedi, ki so jih v vseh teh letih pripravili nadobudni kuharji projekta Kuhnapato? Recepte za njihovo pripravo v domači kuhinji najdete tukaj. V Sparovi široki ponudbi lokalnih izdelkov pa poiščite sestavine zanje. Dober tek!

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.