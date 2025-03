Bežigrad: po objavi videoposnetka so se odzvali policisti #video

Po družabnih omrežjih je zaokrožil videoposnetek, ki je nastal na območju Bežigrada, na katerem trije policisti v civilu v postopku obravnavajo mlajšega moškega. Moški leži na tleh z rokami na hrbtu, nad njim sta dva policista. Ljubljanski policisti izpostavljajo, da so imeli policisti v postopku moškega zaradi posedovanja prepovedane droge. Uporaba prisilnih sredstev in celoten postopek sta že predmet odrejenega strokovnega nadzora, je potrdil Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana.

Posnetek je nastal v ponedeljek, 10. marca, ko so imeli po do zdaj zbranih podatkih policisti na območju Bežigrada v postopku moškega. Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana je pojasnil, da je bil "moški vidno pod vplivom psihoaktivnih snovi, se je v postopku uprl in s kraja zbežal. Policisti so ga kmalu zatem prijeli, uporabili prisilna sredstva in z njim izvedli nadaljnji postopek."

Tomaževic je v izjavi za javnost povedal, da so takoj, ko so zaznali posnetke, odredili nadzor. Poudaril je, da imajo v policiji zgrajen sistem notranje kontrole in mehanizme, kjer vsa morebitna odklonska ravnanja v celoti in temeljito preiščejo, "kot bo v celoti in temeljito preverjen konkretni postopek in izvedeni ustrezni ukrepi". Konkretnih postopkov Tomaževic ni komentiral.

Kaj je na posnetkih?

Posnetek, ki ga je posnela očividka, prikazuje, kako eden od policistov na boku drži moškega. Sliši še, kako eden od policistov reče: "Miruj! Policija! Kje imaš drogo?" Moški manjšo belo vrečko odvrže, pobere jo eden od policistov.

Kasneje si eden policistov podlahet desne roke drgne ob rob zida, nato pa roko, kjer je odrgnina, pogleda, kar je razvidno v spodnjem posnetku. Ob tem dejanju so se na spletu pojavila ugibanja, da naj bi s tem poskušal povzročiti poškodbe, da bi lažje argumentiral uporabo prisilnih sredstev ali celo zahteval odškodnino zaradi poškodbe pri delu.