Ukrajinski tihotapec prevažal pet Kitajcev

V torek zjutraj so policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Policijske uprave Novo mesto ustavili voznika avtomobila in ugotovili, da je v avtu še pet Kitajcev, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. Voznika so pridržali in mu zasegli avtomobil.

Policisti so voznika osebnega avtomobila čeških registrskih oznak ustavili nekaj po 8. uri zjutraj med opravljanjem nalog na območju Rigonc.

Med postopkom so ugotovili, da 31-letni državljan Ukrajine v vozilu prevaža pet državljanov Kitajske, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Državljanu Ukrajine so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil chevrolet captiva. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Nedovoljeno prešli državno mejo

Istega dne so policisti na območju Policijske postaje Brežice (Rigonce, Loče, Obrežje, Dobova, Jesenice, Rakovec, Prilipe) izsledili in prijeli tudi 11 državljanov Afganistana, šest državljanov Bangladeša, pet državljanov Maroka, pet državljanov Šrilanke, štiri državljane Pakistana, štiri državljane Somalije in po enega državljana Irana, Gane, Kameruna, Senegala in Dominikanske republike.

Na območju Policijske postaje Metlika (Rosalnice) so prijeli državljana Bangladeša. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo, so še sporočili iz novomeške policijske uprave.