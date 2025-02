Hrvaška obmejna policija je v soboto zaradi suma tihotapljenja mamil na meji s Srbijo prijela 39-letno slovensko državljanko. Prijeli so jo na mejnem prehodu Bajakovo, potem ko so v njenem avtomobilu s slovenskimi registrskimi tablicami našli 22,7 kilograma kokaina in orožje, je danes sporočila vukovarsko-sremska policijska uprava.

Vozilo je obmejna policija preiskala v okviru okrepljenih dejavnosti v boju proti nezakonitim migracijam in tihotapljenju. Po poročanju Jutarnjega lista naj bi bili z njo v vozilu tudi trije mladoletni otroci, domnevno tudi zaradi preusmerjanja pozornosti.

Za preiskavo se je policija odločila, potem ko je ob pregledu zaznala spremenjen prostor v vozilu. Tam so nato v preiskavi našli 20 paketov s skupno 22,7 kilograma kokaina ter dve pištoli in pet nabojnikov. Tihotapsko blago naj bi bilo vredno več sto tisoč evrov, od kod in kam je bilo namenjeno pa naj bi poskušali ugotoviti tudi s pomočjo mobilnega telefona, ki so ga ženski zasegli.

Mamila in orožje so zasegli, 39-letno slovensko državljanko pa zaradi suma nedovoljene proizvodnje in prometa z drogami ter izogibanja carinskemu nadzoru priprli. Policija je kazensko ovadbo predala državnemu tožilcu.