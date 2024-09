Celjski okrožni sodnik Marko Brišnik je prejšnji teden na celjskem okrožnem sodišču Celjane Slavka in Roka Djakovića, Tomaža Potočnika in Milana Rkmana spoznal za krive tihotapljenje več milijonov zavojčkov beloruskih cigaret brez ustreznih dokumentov in plačila carine ter trošarin. Izrekel jim je 16 let zapora in denarne kazni, poročajo mediji.

Po navedbah Dnevnika in Slovenskih novic je hudodelska združba v sodelovanju z neznanimi sostorilci iz držav zunaj EU, konkretno Litve in Rusije, s tovornimi ladjami beloruske tobačne izdelke pripeljala do pristanišč v Belgiji in na Nizozemskem, od koder so jih slovenski prevozniki prek držav EU, tudi Slovenije, skrite med drug tovor, pretihotapili v Veliko Britanijo.

V Veliko Britanijo pretihotapili več milijonov zavojčkov cigaret

Četverica Celjanov je v ta namen ustanovila ilegalna podjetja, organizirala prekladanje tovora, z izpolnjevanjem tovorne dokumentacije pa prikrila dejanski izvor blaga. Med marcem 2019 in junijem 2020, ko so jih kriminalisti spremljali s prikritimi preiskovalnimi ukrepi, so v Veliko Britanijo pretihotapili več milijonov zavojčkov cigaret, katerih vrednost presega 1,5 milijona evrov.

Senat je prvoobtoženemu Slavku Djakoviću, ki je bil vodja hudodelske združbe, izrekel petletno zaporno kazen in mu ob tem naložil plačilo 40.000 evrov stranske denarne kazni, Roku Djakoviću so izrekli štiri leta zapora in 30.000 evrov stranske denarne kazni, Milanu Rkmanu tri leta zapora in plačilo 10.000 evrov stranske denarne kazni, Tomažu Potočniku pa štiri leta in šest mesecev zapora ter plačilo 30.000 evrov stranske denarne kazni.

Ob tem bodo morali vsi, če bo sodba postala pravnomočna, plačati še po več tisoč evrov stroškov kazenskega postopka, odmerjenih sodnih taks in drugih, tudi krivdno povzročenih stroškov postopka, ki bodo odmerjeni s posebnim pisnim sklepom.

Škatlice skrili med lesene palete, sončnična semena, zvočne izolacijske panele in sode abrazivnega materiala

Po navedbah medijev obtoženi za pretihotapljeno blago ob prenosu v carinsko območje EU v nasprotju s carinskimi predpisi EU niso predložili ustreznih dokumentov niti plačali carine, trošarine ali DDV. Vloge so si člani združbe porazdelili. Vodja slovenskega dela mednarodne kriminalne združbe je bil prvoobtoženi Slavko Djaković, ki je sklepal dogovore in usklajeval aktivnosti s preostalimi člani, organiziral in sodeloval pa je tudi pri ustanovitvi družbe Viliams, prek katere so organizirali in opravljali prevoze tihotapskega blaga.

Skrbel je za organizacijo in logistiko prevozov ter dajal navodila Djakoviću, Potočniku in Rkmanu. Obtoženi so prevoze cigaret naročali pri domačih avtoprevoznikih, škatlice pa skrili med lesne pelete, sončnična semena, zvočne izolacijske panele in sode abrazivnega materiala.

Sodba še ni pravnomočna, zagovorniki obtoženih pa so napovedali pritožbo.