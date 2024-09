Italijana za tihotapljenje metuljev prejela 180 tisoč evrov kazni

V narodnem parku Yala v Šrilanki so 8. maja letos aretirali 68-letnega Luigija Ferrarija in njegovega 28-letnega sina Mattio, potem ko so pri njima našli kozarce z žuželkami. Moška sta žuželke v kozarce zvabila s privlačnimi sredstvi in jih nameravala kemično konzervirati v posebne vrečke.

Italijana so nato v začetku septembra obsodili zaradi nezakonitega zbiranja, posedovanja in prevoza žuželk ter jima izrekli najvišjo kazen za kazniva dejanja proti divjim živalim.

Eden od čuvajev parka K Sujeewa Nishantha je za BBC povedal, da je na dan incidenta voznik džipa po safariju obvestil njegovo ekipo nadzornikov, da je ob cesti parkiran sumljiv avto in da sta se moška, ki sta bila v njem, z mrežami podala v gozd.

V kozarcih sta imela okoli 300 žuželk

Nadzorniki so našli avto, v katerem je bilo ogromno kozarcev z žuželkami. "Ko smo jih našli, so bile vse žuželke mrtve. V steklenice sta dala kemikalijo. Živali je bilo več kot tristo," je dejal Nishantha.

Za kaznivo dejanje sta prejela kazen v višini 60 milijonov šrilanških rupij kar znaša 180 tisoč evrov. Če globe do 24. septembra ne bosta odplačala, bosta morala za dve leti v zapor. Po poročanju italijanskih medijev sta bila moška takrat na počitnicah na Šrilanki in sta za zdaj tam še vedno pridržana.

Osumljenega 68-letnika Luigija Ferrarija, ortopedskega kirurga, so njegovi prijatelji za italijanske medije opisali kot navdušenca nad žuželkami. Je tudi član entomološkega združenja v Modeni, mestu na severu Italije. Njegovi prijatelji in kolegi v Italiji so v njegovem imenu prosili za prizanesljivost. Nekateri so menili, da metulji, ki so jih našli pri njem in njegovem sinu, nimajo komercialne vrednosti.