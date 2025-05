V mednarodni policijski operaciji, v kateri je sodelovala tudi Slovenija, so v sredo razbili kriminalno združbo, ki je iz begunskih taborišč v BiH prek Hrvaške in Slovenije tihotapila prebežnike v Italijo. V Italiji so v sredo prijeli pet osumljencev, v Sloveniji pa enega. Enega osumljenca, ki je na območju med BiH in Hrvaško, še iščejo.

Aretacije so izvedli v okviru operacije Dangerous Route (Nevarna pot) na podlagi sedmih pripornih nalogov, ki jih je izdal tržaški sodnik po kriminalistični preiskavi, ki so jo vodili italijanski varnostni organi. V njej so sodelovali tudi varnostni organi BiH in Hrvaške, iz Slovenije pa koprska kriminalistična policija, so danes za STA sporočili iz Policijske uprave (PU) Koper.

Policija aretirala ugrabitelja in osvobodila indijska državljana

Preiskavo so začeli februarja lani po prijavi indijskega prebežnika, ki je po balkanski poti z drugimi migranti nezakonito prišel v Italijo. Potem ko so ga tihotapci iz BiH po gozdnih poteh pripeljali v Italijo, so ga skupaj s prijateljem zvabili v stanovanje v Trstu, kjer sta ju čakala pakistanska državljana s stalnim prebivališčem v Italiji, ki sta ju na silo zadrževala dva dni. Podvržena sta bila fizičnemu in psihičnemu nasilju, ki sta ga osumljenca posnela, nato pa videoposnetke poslala njunim družinam v Indiji in zahtevala dva tisoč evrov za njuno izpustitev. Končni prejemnik denarja je bil tuji državljan s stalnim bivališčem v Trstu. Policija je, kot je sporočila tržaška kvestura, posredovala in aretirala ugrabitelja ter osvobodila indijska državljana.

Osumljenci od pribežnikov zahtevali denar

Preiskava je po navedbah PU Koper v nekaj mesecih omogočila rekonstrukcijo številnih nezakonitih prehodov migrantov različnih narodnosti (pakistanske, nepalske, afganistanske, indijske) iz begunskih taborišč v BiH, zlasti iz taborišča v Bihaću, proti Italiji, skozi gozdne poti na Hrvaškem in v Sloveniji. Osumljenci so od prebežnikov zahtevali denar, v povprečju od štiri tisoč do šest tisoč evrov.

Od sedmih osumljencev, ki so vsi pakistanski državljani, so jih nato v sredo pet prijeli v Trstu, enega pa v Sloveniji, kjer je koprska kriminalistična policija na območju Logatca prijela 20-letnika. Enega osumljenca, ki naj bi se zadrževal na območju med Hrvaško in BiH, še niso izsledili. Osumljeni so omogočanja nezakonitega priseljevanja v Italijo in ugrabitev z namenom izsiljevanja protipravne premoženjske koristi.

Italijanski varnostni organi so ob tem zasegli prepovedano drogo, podkape ter boksarje, palice in nože, ki so jih člani kriminalne združbe uporabljali pri izvrševanju kaznivih dejanj.

23-letni državljan Afganistana osumljen izsiljevanja in nasilništva v priporu

V Sloveniji so v ločenem primeru v sredo prijeli 23-letnega državljan Afganistana, ki mu je zaradi suma izsiljevanja in nasilništva preiskovalni sodnik odredil pripor. Osumljen je izsiljevanja 2000 evrov po osebi ter pretepanja dveh migrantov na območju gradbišča drugega železniškega tira med Divačo in Lokvijo, v zameno za njuno izpustitev.

Iz PU Koper so še sporočili, da so letos do 13. maja obravnavali 26 kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanim prehajanjem meje ali ozemlja države. Preiskovalni sodnik je 22 osumljencem odredil pripor.