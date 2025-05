Slovenka slepo verjela, vložila v kriptovalute in ostala brez 60 tisoč evrov

Kranjski policisti obravnavajo spletno goljufijo. Ženska je po informacijah policije pred časom vložila določen znesek v kriptovalute, zdaj pa so jo poklicali neznanci in ji ponudili izplačilo. Sledila je njihovim navodilom in na mobilni telefon namestila predlagane aplikacije, nato pa ugotovila, da je ostala brez več kot 60 tisoč evrov.