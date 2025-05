Pozor: Nina ima za Slovence sanjsko ponudbo, v drobnem tisku pa izredna past

Slovenski uporabniki in uporabnice družbenega omrežja Facebook so v zadnjih dneh znova tarča bombardiranja z na prvi pogled neverjetno ugodnimi ponudbami za nakup električnih skirojev in koles z električnim pomožnim pogonom. Kdor ne bo pozoren na podrobnosti, ki razkrivajo, da gre za poskus zavajanja, in na ključni točki ne bo prebral drobnega tiska, bo v resnici vsak mesec oškodovan za več kot sto evrov.

"Nina" ima neverjetno ponudbo

Ponudbe za električne skiroje in e-kolesa se širijo prek profilov na Facebooku, ki so bili ustvarjeni v zadnjih dneh in uporabljajo ne le fotografije izdelkov, temveč tudi fotografije, ukradene resničnim (slovenskim) uporabnikom in uporabnicam.

Foto: Posnetek zaslona

Igranje na čustva

Neverjetno nizke cene – na primer skiro, ki je v redni prodaji stal čez petsto evrov, prodajajo za deset evrov – upravičujejo s pojasnili, da gre za prodajo iz stare zaloge in da njihov delodajalec tega javno sicer ne razglaša, a da so bili pred kratkim odpuščeni in so se odločili za maščevanje nekdanjemu delodajalci tako, da to razkrijejo vsem na Facebooku.

V tem primeru naj bi šlo za domnevno nekdanjo zaposleno pri trgovcu z elektroniko Big Bang, ki naj bi jo odpustili, ko je želela izkoristiti prost dan. Foto: Posnetek zaslona

Objavam s ponudbami je ali v opisu ali pa v komentarjih priložena povezava, ki na videz vodi do resnične spletne strani proizvajalca skirojev ali koles, denimo Mi Shop proizvajalca Xiaomi, a gre v resnici zgolj za kuliso. Pogled na naslov spletne strani (URL) namreč razkriva, da smo se v resnici znašli na čisto tretji spletni strani.

Kdorkoli upravlja profil na Facebooku, ki oglašuje lažno ponudbo za električne skiroje, je od 1. maja do danes objavil tudi pet oglasov, ki so se slovenskim uporabnikom in uporabnicam do zdaj skupno prikazali že skoraj sto tisočkrat – samo ta več kot 45-tisočkrat. Foto: Posnetek zaslona

Nato sledi kratka anketa in pa odpiranje virtualnih darilnih škatel, pri čemer naj bi šlo za nagradno igro – igralec ima na voljo tri poskuse, da ugane, v kateri škatli se skriva njegov skiro ali drug izdelek.

Spletna stran pri uporabnikih in uporabnicah ob tem nenehno ustvarja občutek, da bodo zamudili priložnost za poceni nakup, če ne ukrepajo zelo hitro. Med drugim se prikazujejo pojavna okna z obvestili, da zaloga izdelkov hitro pohaja.

Lažna spletna stran Mi Shop, ki se v resnici nahaja na generični povezavi na naslovu openfunction.store. Foto: Posnetek zaslona

Odpiranju darilnih škatel – zmaga seveda vsak, ki sodeluje – sledi obrazec za vnos osebnih podatkov in podatkov za dostavo, naslednji korak pa je vnos podatkov o plačilni kartici. Plačilo za izdelek, ki so ga oglaševali za 9,99 evra, na tej točki celo znaša le še dva evra.

Pozorno poglejte drobni tisk, da ne boste ob skoraj 130 evrov na mesec

Toda pozor – v tem zadnjem koraku izdelek, najsi gre za električni skiro ali e-kolo, ni več omenjen, drobni tisk pa razkriva, da v resnici kupujemo članarino v klubu zvestobe širši javnosti povsem neznane prodajalne športne obutve The Shoes Fab. Vsem, ki bi sprejeli pogoje in poslali številko kreditne kartice, bodo dvakrat na mesec trgali 64 evrov – mesečni obrok za "klub zvestobe" bo torej znašal skoraj 130 evrov!

Drobni tisk razkriva, kaj v resnici kupujemo. Skiroja ali e-kolesa ne. Foto: Posnetek zaslona

Spletna stran theshoesfab.com je v lasti podjetja Knopan Limited, ki ima sedež v vili v mestu Limasol na Cipru. Da gre za resnično spletno trgovino, je malo verjetno. Glede na podatke spletne strani Similar Web je imela spletna stran theshoesfab.com, ki je bila glede na analizo WHOIS registrirana junija lani, v marcu letos manj kot 1.400 obiskov.

"Poslovni model"

Zelo verjetno je medtem, da je "poslovni model" takih spletnih trgovin, ki smo ga opazili že v preteklih letih, v resnici zgolj zavajanje uporabnikov družbenih omrežij, da jim plačujejo naročnino za storitev, ki je ne bodo nikoli uporabljali in ki najverjetneje tudi nima nobene uporabne vrednosti.

Goljufi pri uporabnikih in uporabnicah ves čas postopka prepričevanja, da bodo res prejeli obljubljeni izdelek, ustvarjajo občutek naglice in jih pozivajo, naj pohitijo, saj zaloge hitro pohajajo. Foto: Posnetek zaslona

Kot razkrivajo ocene spletne strani The Shoes Fab na spletni strani Trustpilot, so tako rekoč vse povezane s poskusi prekinitve plačevanja naročnine oziroma članarine za tako imenovani klub zvestobe, nobena pa z dejanskimi nakupi obutve. Ena od uporabnic je celo zapisala, da so jo v zameno za vračilo denarja poskusili prepričati, da bi na portalu Trustpilot oddala oceno s petimi zvezdicami.

Drobni tisk v zadnjem koraku procesa za pridobitev skoraj zastonj električnega skiroja sicer navaja, da morajo "stranke", ki želijo preklicati svojo članarino, postati zahtevek na e-poštni naslov support@theshoesfab.com ali pa poklicati na telefonsko številko (+357) 252 62247.