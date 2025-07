V Lukovici ponovno odkrili škodljivega japonskega hrošča

V občini Lukovica so odkrili japonskega hrošča, so sporočili z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Škodljivega hrošča so v Lukovici sicer odkrili že lani. Uprava je že sprejela ukrepe za preprečevanje nadaljnjega širjenja hrošča.

Japonskega hrošča, ki je uvrščen na seznam karantenskih škodljivih organizmov rastlin, so v feromonskih pasteh odkrili južno od avtocestnega počivališča Lukovica. Na tem mestu so ga v past ujeli že lani, na to območje je bil najverjetneje zanesen z vozilom z območja severne Italije, kjer je ta žival razširjena, so v sporočilu za javnost pojasnili na upravi.

Uprava je za preprečevanje širjenja japonskega hrošča določila razmejeno območje, ki vključuje napadeno območje in varovalni pas, kjer bodo izvajali dodatne ukrepe. Napadeno območje zajema del območja občine Lukovica, varovalni pas pa poleg dela te občine zajema še dele občin Kamnik, Domžale, Moravče in Dol pri Ljubljani.

Prebivalce pozivajo, naj bodo pozorni na morebitno prisotnost japonskega hrošča in poškodbe rastlin, ki jih povzroča. Vsak sum naj z ustreznimi fotografijami sporočijo strokovnim službam ali neposredno upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Foto: STA

Kot so navedli, bo uprava v sodelovanju s strokovnimi službami okrepila spremljanje prisotnosti škodljivca s postavitvijo dodatnih feromonskih pasti in z vizualnimi pregledi. V primeru večjega števila najdb bodo na upravi sprejeli dodatne ukrepe za preprečevanje širjenja škodljivca.

Japonski hrošč ima ovalno telo, glava in oprsje sta kovinsko zelena, pokrovke pa rjave. Dolg je od osem do 11 milimetrov, širok pa od pet do sedem milimetrov. Pokrovke so bakreno rjave barve in zadka hrošča ne prekrivajo v celoti. Na vsaki od bočnih strani zadka je razporejenih po pet šopov belkastih dlačic.

Žival izvira iz severovzhodne Azije, od koder je bila zanesena v Ameriko in Evropo. V celini je japonski hrošč razširjen v Piemontu in Lombardiji v Italiji ter v kantonu Ticino v Švici, od tam pa se prek vozil redno prenaša kot slepi potnik na druga območja. Posamezne hrošče so tako že večkrat našli v feromonskih pasteh tudi drugod po Italiji, v Švici in Nemčiji. Foto: STA

Na upravi ob tem opozarjajo na domorodne vrste hroščev, ki se jih lahko zamenja za japonskega hrošča, kot so majski in junijski hrošč ter vrtni listni hrošč.

Japonski hrošč napada več kot 300 vrst rastlin. Hrošči objedajo liste, cvetove ali plodove vinske trte, koruze, češnje, breskve, nektarine, jablane, leske, aktinidije, fižola, soje, javorja, bresta, lipe, divjega kostanja in še številnih drugih rastlin, so našteli na upravi.

Ličinke se medtem razvijajo v zemlji, kjer delajo škodo z objedanjem korenin travne ruše.

