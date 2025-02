Z dodajanjem praška iz posušenih mokarjev naj bi povečali vsebnost vitamina D v živilih. V skladu z novo uredbo sme za zdaj prah iz ustrezno obdelanih ličink dajati na trg le eno francosko podjetje, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Evropska komisija je uredbo, ki jo je lastnoročno podpisala predsednica Komisije Ursula von der Leyen, sprejela januarja letos. EU že leta išče alternative za meso in trdi, da ga državljani EU trenutno uživajo preveč.

Uporaba žuželk v hrani je v EU dovoljena že nekaj časa. Proizvajalci morajo zaprositi za odobritev in če jih dodajajo v živila, morajo to ustrezno navesti na embalaži.

Obstajajo jasna pravila in informacije

"Ljudje v EU lahko izbirajo, kaj bodo jedli, in nihče jih ne sili, da bi jedli žuželke ali črve," so po poročanju DPA sporočili iz Evropske komisije. Za to obliko hrane obstajajo jasna pravila in informacije, so dodali. Preden jo lahko dajo na trg, jo pregledajo z zelo strogim znanstvenim testom.

Za zdaj so potrošniki precej skeptični glede uporabe žuželk v prehrani. Glede na reprezentativno spletno anketo, ki jo je naročil proizvajalec hrane in hrane za domače živali Heristo, imajo nekaj večjih zadržkov predvsem starejši anketiranci.

Žuželke veljajo za hranljive in bogate z beljakovinami ter so del običajne kuhinje v mnogih državah. Prispevajo lahko tudi k trajnostni prehrani, saj jih je mogoče vzrejati na razmeroma gospodaren način. Vendar pa lahko obstajajo tveganja za alergike.