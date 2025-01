Ali res lahko zaupamo v kakovost bioizdelkov?

Foto: Spar

Dobri za nas, okolje in živali

Pridelovalci in predelovalci ekološke hrane morajo slediti strogi zakonodaji ter zadostiti številnim pogojem, če želijo pridobiti in obdržati certifikat.

Pri ekološkem kmetovanju je prepovedana uporaba pesticidov, lahko topnih mineralnih gnojil in regulatorjev rasti, zato ekološko usmerjeno kmetijstvo manj obremenjuje okolje, podpira biotsko raznovrstnost, zmanjšuje onesnaževanje vode in tal ter spodbuja trajnostno rabo virov. Procesi pridelave in kratke transportne poti pa prispevajo k manjšemu ogljičnemu odtisu. Tudi pri predelavi živil veljajo stroga pravila. Uporaba umetnih arom, barvil, okusov, konzervansov, gensko spremenjenih sestavin in drugih dodatkov ni dovoljena, zato ima ekološka hrana pristnejši, naravnejši in polnejši okus. Rejci živali na ekoloških kmetijah morajo živalim nuditi boljše življenjske pogoje, na primer večje hleve, dostop do pašnikov itd. Krma za živali ne sme vsebovati sestavin z negativne liste, kjer so navedeni nedovoljeni dodatki in krmila, na primer gensko spremenjeni organizmi itd. Prevoz živali pa ne sme biti daljši od predpisanega.

Skladno s predpisi je tako urejena celotna veriga od pridelave in predelave ter prevoza do trgovine, kar zagotavlja sledljivost živil, potrošniku pa jamči za njihovo kakovost.

Ekološko kmetovanje manj obremenjuje okolje in spodbuja trajnostno rabo virov. Foto: Spar

Eko ali bio?

Beseda eko, ki je ponavadi zapisana na izdelkih iz ekološke ali biopridelave oziroma biopredelave, izhaja iz besede ekološko. Skladno z zakonodajo lahko ekološka živila v Sloveniji nosijo tudi napis biološko oziroma bio. Eko in bio sta torej enakovredna izraza, ki se glede na zakonodajo lahko uporabljata za označevanje certificirano ekološko pridelanih in predelanih prehranskih izdelkov. Medtem pa izraz organsko v slovenščini ne ustreza popolnoma pomenu ekološko pridelanih živil, zato se za označevanje tovrstnih izdelkov ne uporablja.

Kaj pomeni logotip zelenega lista na embalaži?

Kako potrošniki vemo, da je izdelek zares iz certificirano ekološke ali biopridelave/biopredelave oziroma da ni napis eko ali bio zgolj napis?

Sledite certifikatom, ki jih v obliki različnih znakov najdete na embalaži ekoloških živil. Med njimi je najprepoznavnejši znak z belo silhueto v obliki lista iz zvezdic na zeleni podlagi. T. i. zeleni list je uradni znak EU za ekološka živila oz. enotna oznaka, ki vam tako v Sloveniji kot na drugih trgih EU zagotavlja, da gre za certificirano in nadzorovano ekološko živilo. Proizvodnja, predelava, prevoz in skladiščenje izdelkov s tem znakom ustrezajo ekološkim zahtevam, proizvodi pa morajo vsebovati najmanj 95 odstotkov ekoloških sestavin.

Ta znak na embalaži sporoča, da gre za certificirano in nadzorovano ekološko živilo. Foto: Spar

Ali potrošniki lahko zaupamo certifikatom?

Vsako eko- ali bioživilo oziroma izdelek mora izpolnjevati stroge standarde ekološke pridelave/predelave, kar na embalaži izdelka označuje certifikat. V Sloveniji to nadzorujejo trije certifikacijski organi: Bureau Veritas, Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor (Inštitut KON-CERT) ter Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru (IKC UM). Tako ste lahko brez skrbi, da ste res izbrali kakovosten izdelek.

Prava izbira za dobro počutje

Če boste torej izbirali bioizdelke s certifikatom, ne morete zgrešiti. To pa je lahko že prvi korak k lahkotnejšemu in bolj uravnoteženemu prehranjevanju. Ne veste, kaj dobrega pripraviti iz bioizdelkov? Predlagamo ceviche z avokadom in kokosovim mlekom, za katerega uporabite bio ingver SPAR Natur*pur in bio avokado SPAR Natur*pur. Pogrejte se z zelenjavno juho s piščancem in gresovimi knedlčki, za katero boste potrebovali bio korenje SPAR Natur*pur, bio cvetačo SPAR Natur*pur in bio jajca SPAR Natur*pur. Posladkate pa se lahko na primer z veganskim drobljencem z gozdnimi sadeži, ki ga pripravite iz bio ovsenih kosmičev SPAR Natur*pur in bio javorjevega sirupa SPAR Natur*pur. Dober tek!

Foto: Spar

Izberite bioizdelke SPAR Natur*pur

V Sparu si prizadevajo za razvoj bioizdelkov, prilagojenih zahtevam sodobnega potrošnika, ki si želi čim naravnejšo in kakovostnejšo prehrano. Zato v vseh njihovih trgovinah najdete linijo ekološko pridelanih izdelkov SPAR Natur*pur, ki obsega že več kot 522 izdelkov. Vsi bioizdelki SPAR Natur*pur so opremljeni z ekološkim logotipom zelenega lista in navedbo certifikacijskega organa, ki zagotavlja sledljivost. Ekološka je tudi embalaža, ki je okolju prijazna in biološko razgradljiva ter opremljena z mednarodnim znakom, ki zagotavlja biorazgradljivost. Vsi bioizdelki SPAR Natur*pur so od pridelave oziroma proizvodnje do vstopa v trgovino pod strogim nadzorom neodvisnih nadzornih ustanov.

Po bioizdelke se splača v Spar Vsi vemo, da v Sparu prišparaš. V Sparu vas vedno čakajo ugodne cene. Na voljo pa so vam tudi številne ugodnosti, ki jih lahko izkoristite vsak teden. Med drugim lahko od ponedeljka do četrtka unovčite kupon za 25 odstotkov popusta na en izdelek po lastni izbiri** ter ob petkih in sobotah kupon za deset odstotkov popusta na celoten nakup ob nakupu nad 30 evrov**. Druge ugodnosti preverite v Sparovih aktualnih letakih.

** Cena velja s SPAR plus kartico.

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.