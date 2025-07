V vzhodnem delu Lukovice, ob območju obrtne cone L6, prebivalci že tri leta opozarjajo na moteč hrup, oblake prahu in tresenje hiš, ki jih povzroča deponija podjetja GP Resnik. Po poročanju Preiskovalno.si Civilna iniciativa proti nelegalnim posegom in nedovoljenim dejavnostim na območju vzhodnega dela Lukovice, ki jo vodi Mojca Torkar, trdi, da podjetje brez ustreznih dovoljenj izvaja rudarsko dejavnost, medtem ko pristojne inšpekcijske službe ne ukrepajo.

"Živimo kot na gradbišču"

"Otroci spijo s čepki v ušesih, delo od doma je nemogoče, hiše vibrirajo, dihanje je oteženo. Zahtevamo zaprtje deponije," opozarja Mojca Torkar. Civilna iniciativa, ki združuje več deset prebivalcev naselja, poudarja, da podjetje GP Resnik na območju obrtne cone L6 brez ustreznih dovoljenj ločuje, melje in tolče material. Uradni postopki pa so po njihovih besedah počasni in neučinkoviti.

Po podatkih Preiskovalno.si dejavnosti podjetja GP Resnik potekajo na območju, kjer občinski prostorski akti tovrstne rabe prostora izrecno prepovedujejo. Prav tako podjetje uporablja material iz bližnjega kopa, za katerega že potekajo inšpekcijski postopki. Deponija naj bi delovala brez ustreznih opozorilnih tabel in požarne zaščite ter z neustrezno okoljsko ureditvijo.

Oblak prahu nad deponijo v Lukovici – vsakdanji prizor, ki že leta uničuje zdravje in kakovost življenja krajanov. Fotografija jasno prikazuje intenzivnost prašenja sredi belega dne in neposredno bližino naseljenih območij. Foto: Civilna iniciativa Lukovica

Inšpekcijski postopki in vloga občine

Kljub več prijavam institucije niso sprejele konkretnih ukrepov. Po dopisu varuha človekovih pravic so pristojnosti med institucijami razdrobljene. Županja Lukovice mag. Olga Vrankar pa za Preiskovalno.si izjavlja, da ni pristojna za presojo vplivov na okolje in ljudi. "Za to imamo državne inšpekcijske službe, ki so z domnevno problematiko seznanjene. Če se na lokaciji izvajajo nepravilnosti, smo prepričani, da bodo inšpekcijske službe poskrbele za ustrezno ukrepanje."

Deponija le nekaj sto metrov od strnjenega naselja v Lukovici. V ozadju hiše krajanov, ki so vsak dan izpostavljeni hrupu in onesnaženju. Kako je mogoče, da občina to dopušča – kljub opozorilom, pritožbam in očitnim kršitvam prostorskih aktov? Foto: Civilna iniciativa Lukovica