Požar na deponiji najverjetneje zaradi samovžiga #video #foto

Okoli 2. ure zjutraj je na odlagališču odpadkov CERO Puconci v Občini Puconci izbruhnil obsežnejši požar, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Na terenu je še vedno več gasilcev, ki pa so požar že omejili, poroča portal Sobota Info.

Da je požar pod nadzorom, je sporočil Uroš Kamenšek, župan Občine Puconci, še poročajo na portalu. Skrbi ga krepitev južnega vetra, zaradi katerega bi se žarišča lahko znova pojavila.

Zaradi gašenja so pri murskosoboški policiji ljudi prosili, naj se ne približujejo območju in ne ovirajo intervencije. "Ogled kraja požara trenutno še ni mogoč, zato informacij o vzroku za požar in nastali škodi še ne moremo podati," so navedli v zgodnjih jutranjih urah.

Preiskava bo zaključena po gasilski intervenciji, neuradno pa naj bi bil vzrok samovžig odpadkov, še poročajo na omenjenem portalu.

Zaradi gostega dima in morebitnih škodljivih snovi v zraku policija vse prebivalce okoliških naselij poziva, naj ne odpirajo oken in vrat, tisti, ki imajo težave z dihanjem, pa naj ne zapuščajo domov.

