Zagorel hlev v okolici Svete Trojice, škoda je ogromna #foto

V sobotnem požaru, v katerem je v celoti pogorelo ostrešje hleva v okolici Svete Trojice, je po prvih ocenah nastalo za 300 tisoč evrov škode. Policisti so danes opravili ogled kraja požara, okoliščine, ki so privedle do nastanka požara, pa še preverjajo, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.

Pri gašenju požara je sodelovalo 60 gasilcev iz štirih prostovoljnih gasilskih društev (PGD), in sicer PGD Sveta Trojica, PGD Osek, PGD Gočova in PGD Benedikt, skupaj s pripadniki civilne zaščite Sveta Trojica, je na družbenem omrežju Facebook zapisal župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa.

"V izjemni vročini in napornih razmerah so pokazali neizmerno požrtvovalnost in pogum," je dodal in se vsem za to zahvalil.