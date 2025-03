V trgovini izbruhnil požar, več oseb potrebovalo zdravstveno oskrbo

Danes zjutraj je v trgovini na območju Lesc izbruhnil požar. Gasilci so požar pogasili, trenutno na kraju poteka prezračevanje prostorov. Po prvih ugotovitvah je zagorelo v skladišču trgovine. Intervencija na kraju še poteka, Finžgarjeva ulica v Lescah pa bo do zaključka intervencije zaprta, so sporočili s Policijske uprave Kranj.