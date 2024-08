Na estonski meji z Rusijo pridržali Nemca s 13 kilogrami zlata

Zlate palice, na katerih so bile oznake zahodnega podjetja, so cariniki odkrili med preiskavo prikolice in njegovih osebnih stvari. Kako je zlato pridobil, ni znano, prav tako ni znano, zakaj je hotel v Rusijo pretihotapiti toliko zlata.

Kot piše dpa, si od začetka vojne v Ukrajini številni tuji državljani prizadevajo prav nasprotno, svoje dragocenosti hočejo spraviti iz Rusije na varno.

Po navedbah carinske uprave so moškemu odredili hišni pripor in ga kazensko ovadili zaradi tihotapljenja strateško pomembnega blaga. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do pet let zapora in denarna kazen v višini do enega milijona rubljev (deset tisoč evrov).

Tiskovna predstavnica nemškega zveznega ministrstva za zunanje zadeve je potrdila, da so seznanjeni s primerom in da je generalni konzulat v Sankt Peterburgu moškemu že ponudil pomoč.