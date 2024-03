S potovanja skušali v prtljagi pretihotapiti 87 živali

Tajske oblasti so na letališču Suvarnabhumi v Bangkoku aretirale šest Indijcev, ki so skušali v domovino pretihotapiti 87 živali, med katerimi so bile kače, papagaji, kuščarji in rdeči panda, so v sredo sporočili tajski cariniki. Živali na čelu z ogroženim rastlinojedim sesalcem so odkrili v oddani prtljagi osumljencev, poroča britanski BBC.

"Ugotovili smo, da je med živalmi 29 varanov s črnim grlom, 21 kač, 15 ptic, vključno s papagaji – skupaj 87 živali," je sporočil tajski carinski oddelek in objavil fotografije, na katerih rdeči panda kuka iz pletene košare.

Endangered red panda among 87 animals rescued from luggage at Thailand airport https://t.co/qwdo1SfvS5 — The Independent (@Independent) March 7, 2024

Kače zavite v vrečke iz blaga

Kot so pojasnili cariniki, so bile živali skrite v prtljagi osumljencev, ki so nameravali odleteti v Mumbai. Papige so bile zaprte v plastičnih posodah z luknjami v pokrovu, kuščarji v plastičnih vrečkah, kače pa so bile skupaj zavite v vrečko iz blaga.

Šesterici grozi do deset let zapora ali kazen v višini štirikratnika zneska uvoznih carin za omenjene živali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Živali nato prodajo

Tajska velja za glavno tranzitno središče za tihotapce divjih živali. Ti živali nato običajno prodajajo na Kitajskem in v Vietnamu, v zadnjih letih pa vse večji trg postaja tudi Indija.

Rdeči oziroma mačji panda zaradi krčenja gozdov in krivolova spada med ogrožene vrste. Je nočna žival, ki se v glavnem prehranjuje z bambusovimi vršički. Kljub imenu ni soroden orjaškemu pandi, saj ne sodi med medvede, temveč v ločeno družino ailuridae. Najdemo ga na obronkih Himalaje, v severovzhodni Indiji, Nepalu, Butanu in na Kitajskem.