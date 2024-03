Milijarder pri 37 letih: kitajski "Elon Musk" je očaral Volkswagen

Kdo je He Xiaopeng, ki je pri komaj 37 letih že bil milijarder, nato ustanovil podjetje Xpeng in po sedmih letih postal nepogrešljiv razvojno-tehnični partner avtomobilskega veterana Volkswagna?

Nekoč nepredstavljivo, danes neizogibno – Volkswagen kot uveljavljen, eden najbolj tradicionalnih avtomobilski proizvajalcev, je novega razvojno-tehničnega partnerja našel v komaj sedem let stari kitajski avtomobilski znamki Xpeng. Njen vzpon je zasluga prodornega mladega poslovneža He Xiaopenga, čigar uspeh pa je v marsičem podoben zgodbi Elona Muska.

Elon Musk si je nekoč zamislil in ustvaril sistem za preprostejše spletno plačevanje in pošiljanje denarja. To je bilo podjetje PayPal, ki ga je nato bogato prodal. Denar je vložil v Teslo in v pionirskih časih elektromobilnosti začel razvijati novo avtomobilsko znamko. Ta Muskova zgodba o uspehu pa ni edina.

Milijarder je postal pri 37 letih

Zelo podoben je bil namreč tudi vzpon mladega, danes 46-letnega kitajskega podjetnika He Xiaopenga. Po študiju računalništva je želel doseči finančno svobodo še pred dopolnjenim 40. letom. Zato ni dolgo zdržal pri svojem prvem zaposlovalcu, državni službi AsiaInfo. Prav tam je spoznal programerja Lianga Jieja, s katerim sta nato ustanovila svoje podjetje UCWeb.

To je bilo ponudnik programske opreme in storitev za mobilni internet. Razvili so rešitve za elektronsko pošto, prav tako pa tudi lastni brskalnik za mobilne telefone. Leta 2014 je podjetje prevzel velikan spletne trgovine Alibaba. Za podjetje so plačali 4,3 milijarde takratnih dolarjev. Xiaopeng je pri 37 letih že postal milijarder.

Kot eden prvih Kitajcev je vozil teslo in se navdušil nad avtomobili

Nekaj let je še delal pri Alibabi, medtem pa postal eden prvih kitajskih lastnikov Teslinih avtomobilov in se navdušil nad električnimi vozili. Pri Alibabi niso prisluhnili njegovi ideji o razvoju mestnega avtomobila. Izstopil je iz podjetja in z denarjem, ki ga je dobil s prodajo UCWeba, leta 2017 soustvaril avtomobilsko zagonsko podjetje. Postavil je prve temelje znamke, ki jo danes poznamo kot Xpeng.

Ker sam ni imel inženirskega znanja, sta mu na pomoč priskočila Xia Heng in He Tao iz družbe Guangzhou Automobile (GAC). Oba sta bila navdušena nad tem, da bi sodelovala pri nastanku "kitajske Tesle". Podjetje, ki ga danes poznamo kot Xpeng, se je takrat imenovalo še Guangzhou Chengxing Zhidong Automobile Technology Co. Heng in Tao sta morala razviti tehnologijo, Xioapeng pa poiskati ustrezna finančna sredstva.

Uspešen lov za investitorji

Njegovi viziji je hitro prisluhnilo več investitorjev in tudi po uspešnosti "prodaje" svoje vizije ga lahko primerjamo z Muskom. Investicijam se je pridružil del Alibabe na čelu s takratnim podpredsednikom, prav tako ustanovitelj Xiaomija in podjetje Foxconn, proizvajalec Applovih telefonov. S pomočjo sredstev so jeseni leta 2016 izdelali prvih 15 primerkov prototipnega vozila. Uspešno je izpeljal več javnih prodaj in prodaj delnic, kar mu je uspelo tako na borzi v New Yorku kot tudi v Hongkongu.

Šele šest let od prvega izdelanega serijskega avtomobila

Xpeng je prvi serijski avtomobil izdelal decembra leta 2018. To je bil model G3, kompaktni športni terenec z električnim pogonom. Xpeng je razvijal svoj sistem samodejne vožnje najprej druge in nato celo tretje stopnje, pri čemer so se močno opirali na lasersko tehnologijo LiDAR.

Drugi model je bila nato limuzina P7, ki je bila očiten tekmec tesli model 3. He Xiaopeng ni nikoli skrival navdušenja nad Teslo in je z veseljem izkoriščal tudi njihovo programsko odprto kodo. Pri tem so se s Teslo zapletli tudi v afero, saj naj bi njihov programer Cao Guangzhi, nekoč zaposlen pri Tesli, še pred prestopom na Kitajsko ukradel kodo Autopilota. Spor so rešili s sodno poravnavo, Guangzhi pa pri Xpengu ni več smel delati.

Kakšen je potencial Volkswagna in Xpenga?

Danes je Xpeng moderno novodobno avtomobilsko podjetje. Skoraj 40 odstotkov zaposlenih dela v razvojno-raziskovalnem oddelku. Mnogo teh se še naprej ukvarja s sistemi samodejne vožnje, ki so postale zaščitni znak Xpenga. Lani je Xpeng sklenil še parnerstvo z Volkswagnom, ki je za 700 milijonov dolarjev kupilo 4,99 odstotka Xpenga.

Obe podjetji bosta skupaj izdelovali električne avtomobile za kitajski trg. Za zdaj sta napovedali dva modela, prvi bo športni terenec. Xpeng je tako dobil kakovostnega prodajnega partnerja, Volkswagen pa nove razvojne možnosti. V Evropi razvita električna platforma MEB ni bila dovolj napredna za Kitajsko, zato bodo nova vozila Volkswagna in Xpenga izhajala iz povsem druge zasnove.

Nemci so tako dobili nov zagon v kitajskem prodajnem dvoboju z družbo BYD, ki izdeluje izključno električne in priključnohibridne avtomobile. BYD je lani kot prva znamka izrinil Volkswagen s prvega mesta na kitajskem trgu in za konkurenčen položaj v prihodnje je Volkswagen potreboval novega razvojnega tekmeca.

Xpeng se na Kitajskem še ne more meriti z BYD, lani so tako prodali 141 tisoč avtomobilov. To je bilo 17 odstotkov več kot predlani. Lani decembra so presegli tudi mejo 400 tisoč do zdaj izdelanih avtomobilov. Osrednji Xpengov avtomobil je model G6, ki je tekmec tesle model Y, in prav z njim so lani najbolj pospešili svojo prodajo.

Xpeng počasi poskuša tudi v Evropi

Prednost Xpenga je tudi v gradnji lastne mreže polnilnih postaj, s čimer so spet sledili zgledu Tesle. Do leta 2025 naj bi imeli na Kitajskem že dva tisoč lastnih ultrahitrih polnilnic. V svoje avtomobile načrtujejo vgradnjo baterij tipa LFP, ki so cenejše in imajo daljšo življenjsko dobo, nekoliko pa skrajšajo domet vozil. Te baterije tudi ne vsebujejo kobalta in so zaradi kemične sestave veliko manj nevarne za tako imenovane "toplotne pobege" oziroma požare.

Xpeng je od leta 2021 prisoten tudi v Evropi. Začeli pa so s skromnimi in previdnimi koraki. Model P7 so najprej pripeljali na Norveško. Letos bodo predvidoma prispeli tudi v Nemčijo in nato postopoma še na druge trge.