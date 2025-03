Dars po zimski prekinitvi te dni nadaljuje s pripravami na obsežna obnovitvena dela na odseku štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Konec meseca bodo začeli z intenzivnejšo fazo, zato je pričakovati tudi večje prometne motnje. Pristojni pozivajo k strpnosti ter upoštevanju prometne signalizacije in prometnih pravil.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Tepanjah povedal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič, gre za obnovo 6,5 kilometra dolgega avtocestnega odseka, v kar so vključeni tudi predori in viadukti, ob tem pa bodo postavljali še dodatne nove protihrupne ograje.

Ob tem je spomnil, da bi z deli morali začeti že leta 2023, a sta padla kar dva razpisa, na katerih so iskali izvajalca del. Lani so med tremi oddanimi ponudbami le izbrali konzorcij Pomgrada, CGP in Iskre, ki naj bi dela opravil za okoli 61,5 milijona evrov. Namen projekta je po njegovem varnost in pretočnost te zelo obremenjene avtoceste.

"Upam, da se bo ponudnik bolj ali manj držal te vrednosti ter da bo dela opravil v za to predvidenem času. Obnova bo trajala predvidoma 410 dni s kratko prekinitvijo preko zime, končala pa naj bi se jeseni naslednje leto," je dejal Ribič in dodal, da so se v pogovorih z župani okoliških občin kar se da potrudili glede zagotavljanja ukrepov, s katerimi bo lokalno prebivalstvo čim manj prizadeto.

Na avtocesti tudi tovornjaki

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je ob tem poudarila, da je lani omenjeni odsek dnevno prevozilo skoraj 41 tisoč vozil, od tega več kot šest tisoč tovornih, zato se z izpeljavo obnove ukvarjajo že nekaj mesecev. Pri tem so sodelovali tudi z župani Celja, Vojnika, Zreč, Slovenskih Konjic in Šentjurja ter opravili nekatera najnujnejša dela na vzporedni državni cesti ali pa bodo do junija to še storili.

Posebej je opozorila, da bodo najzahtevnejša dela, ki bodo imela največji vpliv na promet, potekala od konca junija, ko bo promet predvidoma 90 dni preusmerjen le na drugo polovico avtoceste, kjer bo potekal dvosmerno po enem pasu v vsako smer, na priključku Slovenske Konjice pa bo v tem času zaprt uvoz na avtocesto proti Ljubljani.

"Obvozov ne bo, kar pomeni, da bodo morali tovornjaki ostati na avtocesti. Na državne ali lokalne ceste bodo lahko zapeljali samo tisti, ki imajo tovor namenjen v lokalno okolje. Apeliram na naše avtoprevoznike, da to pravilo spoštujejo, ter da preko svojih združenj na to opozorijo tudi svoje kolege v tujini," je bila jasna Bratušek.

Za počitniški čas najbolj intenzivnih del so se odločili, ker so takrat obremenitve zaradi dnevnih migracij nekoliko manjše, kljub temu pa v prometnih konicah pričakujejo zastoje. Tudi vsem ostalim voznikom priporočajo, da ostanejo na avtocesti, saj bo vožnja po vzporednih cestah zanje časovno še daljša. Na Darsu predvidevajo, da bi se lahko pot na tem območju po avtocesti zavlekla za največ pol ure.

Policisti za nadzor prometa in tudi kršiteljev

Da bodo policisti v času del pozorno bdeli nad prometno varnostjo, je zagotovil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki je skupaj z infrastrukturno ministrico voznike pozval k strpnosti in spoštovanju prometnih predpisov, saj se ceste, ki je v množični uporabi, drugače ne da obnoviti.

Po njegovih besedah gre za še posebej zahteven odsek, saj gre za enega glavnih koridorjev med Madžarsko in Italijo. Na pot se bo zato treba odpraviti nekoliko prej, predvsem pa z zadostno mero potrpežljivosti. "Naj jasno povem, da zastoji bodo, policija pa bo striktna pri sankcioniranju kršiteljev tako na avtocesti kot na vzporednih cestah," je dejal notranji minister.