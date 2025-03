Z 2. aprilom bo na območju vstopanja v Ljubljano z gorenjske strani začel veljati nov prometni režim. Po lokalnih cestah v naseljih Medno, Dvor in Stanežiče bo z nekaj izjemami promet urejen enosmerno v smeri priključevanja na regionalno cesto. Spremembe so se zgodile na željo lokalnega prebivalstva s ciljem večje varnosti in kakovosti bivanja.

Po besedah vodje oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na Mestni občini Ljubljana Maje Žitnik so se za spremembo odločili na podlagi številnih pobud občanov v naseljih Medno, Stanežiče in Dvor, ki se predvsem ob delovnikih soočajo z velikim pritiskom tranzitnega prometa iz gorenjskih krajev proti Ljubljani oz. tistih voznikov, ki se z vožnjo skozi naselja želijo izogniti zastojem na glavni cesti.

Trenutno razmere še poslabšuje delna zapora na Celovški cesti zaradi dokončanja Šentviškega predora in spremljajočih posegov, je Žitnik povedala na redni tedenski novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Novo prometno ureditev sestavlja pet glavnih ukrepov

Na vseh priključkih v Mednem in Stanežičah bo urejen enosmerni promet v smeri priključevanja na glavno cesto. Pri gasilskem domu Medno bo dovoljena vožnja kmetijski mehanizaciji v obe smeri. Na priključku pri betonarni bo medtem omogočen promet za betonarno v obe smeri, a zgolj do prvega priključka za betonarno. Na odseku med božjim znamenjem in uvozom za betonarno bo medtem urejen enosmerni promet v smeri proti glavni cesti.

Na celotnem območju naselij bo veljala omejitev hitrosti 30 kilometrov na uro. Pri betonarni bodo mestne oblasti naknadno uredile tudi grbine za umirjanje hitrosti.

Za stanovalce Medna, Stanežič in Dvora se promet znotraj območja ne bo spremenil. V naseljih bo tako ohranjen dvosmerni promet. Dostop do naslovov Medno, Stanežiče in Dvor z glavne ceste bo mogoč le prek semaforiziranega križišča pri golf igrišču v Stanežičah.

Razbremenitev čez naselja

Na ljubljanski občini ocenjujejo, da bodo z omejitvijo dostopa za motorni promet dnevnih vozačev prek omenjenih naselij in posledično tudi Gunclje razbremenili območje in tako izboljšali varnost ter kakovost življenja prebivalcev.

Predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek je spomnil, da so ukrepi za zajezitev problematike tranzitnega prometa in povečanje varnosti na lokalnih cestah dolgoletna želja tamkajšnjih občanov. V svetu četrtne skupnosti menijo, da so rešitve dobre. Ker pa gre za prvi poskus urejanja problematike, bo veljalo tudi testno obdobje, na podlagi katerega bodo možni tudi popravki.

Spremembe bodo začele veljati 2. aprila, na območju pa bodo mestni redarji in policisti izvajali poostren nadzor spoštovanja prometne signalizacije. Namestnik vodje ljubljanskega mestnega redarstva Bojan Petek je nadzor napovedal predvsem v času jutranje prometne konice, redarji in policisti pa bodo delovali tako preventivno kot represivno.

Na redarstvu voznike pozivajo, da spremenjeno signalizacijo upoštevajo. Na tiste, ki se v Ljubljano vozijo z Gorenjske, apelirajo, da si za pot vzamejo več časa ali razmislijo o uporabi alternativnih načinov. Pričakovati je namreč še večjo zgostitev prometa po glavni cesti. Petek po drugi strani verjame, da se bo kakovost življenja lokalnega prebivalstva izboljšala in da bo prometno okolje varnejše.

Primož Kadunc s Policijske uprave Ljubljana je napovedal, da bodo zagotovili policiste za poostren nadzor in proti kršiteljem ukrepali. Opozoril pa je, da se bodo vozniki zelo verjetno preusmerili na druge poti, zato bo treba tokove spremljati in se primerno odzivati še na drugih lokacijah.