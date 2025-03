V prometni nesreči umrl 80-letnik z območja Sevnice

Voznik je z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se prevrnil na streho v potok. V vozilu je bila tudi 74-letna potnica, ki so jo gasilci poleg voznika rešili iz vozila. Voznika so reševalci poskušali oživljati, vendar je na kraju nesreče podlegel poškodbam. Poškodovano potnico so z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice.