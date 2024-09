Na Krku začeli rušiti črne gradnje

Na hrvaškem otoku Krk so v sredo na podlagi odločb hrvaške gradbene inšpekcije začeli rušiti nezakonito zgrajene objekte na območju Picika, kjer je po poročanju hrvaških medijev iz nezakonitih gradenj nastalo manjše naselje. Do konca tedna jih bodo na stroške lastnikov predvidoma odstranili 40, skupno pa je problematičnih 121 objektov.

Gradbena inšpekcija državnega inšpektorata je okrepila nadzor na območju Picika v bližini trajektnega pristanišča Valbiska na zahodni obali Krka. Skupno je po pisanju reškega časnika Novi list doslej izdala 121 odločb o rušenju nezakonito zgrajenih objektov.

Državni inšpektorat je v sredo na strošek investitorjev oziroma lastnikov začel rušiti 43 nezakonito zgrajenih objektov, pet pa so jih lastniki do srede začeli odstranjevati sami. Na inšpektoratu so ob tem opozorili, da bodo rušili tudi preostale objekte, za katere je bila izdana odločba.

Zagotavljali so jim, da bodo objekti v prihodnosti legalizirani

Lastniki objektov so za hrvaško javno televizijo HTV v sredo dejali, da so se zavedali, da gradnja nepremičnin na tem območju ni dovoljena. Nekateri od njih so navedli, da so postavljali samo mobilne hiške, ki da so dovoljene, drugi pa, da so jim ob nakupu zemljišča zagotavljali, da bo gradnja objektov v prihodnosti legalizirana.

Lokalne oblasti so si več let prizadevale za odstranitev nezakonito zgrajenih objektov, njihovo rušenje pa je po besedah župana mesta Krk Darija Vasilića opozorilo, da bodo storili vse za zaščito okolja. Parcele, na katerih stojijo nezakonito zgrajeni objekti, ostajajo v zasebni lasti, med drugim pa se lahko uporabljajo v poljedelske namene.