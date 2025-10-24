Ljubljanski mestni svetniki bodo na novembrski seji odločali o povišanju cen parkiranja v središču mesta. Odločali bodo tudi o znižanju cen dovolilnic za stanovalce in širjenju območij, kjer bodo te veljale, na območjih s parkomati pa občina načrtuje povišanje cen parkiranja in uvedbo enotnega dnevnega časa med 6. in 22. uro ter nočnega med 22. in 6. uro. Temu ostro nasprotujejo v Piratski stranki, kjer menijo, da gre za ukrep brez vsebine, ki kaznuje tamkajšnje prebivalce. Cilj sprememb je po županovih besedah to, da bodo imeli prednost pri parkiranju prebivalci prestolnice. Iz gradiva za sejo je razvidno, da se bodo cene parkiranja dvignile za do 40 odstotkov.

Na ljubljanski občini pri motornem prometu stremijo k zmanjšanju števila kratkih voženj, zamejitvi dnevnih migracij in celoviti parkirni politiki, ki omejuje rast ponudbe in zmanjšuje privlačnost parkiranja. Ob tem je župan Zoran Janković napovedal, da bo mestni svet na novembrski seji odločal o predlogu, po katerem bi znižali cene dovolilnic za parkiranje stanovalcev in jih širili na nova območja. Po predlogu bi zvišali cene parkiranja na območjih s parkomati in določili enotni dnevni čas med 6. in 22. uro in nočnega med 22. in 6. uro. S tem bi izenačili dnevni in nočni čas parkiranja, ni pa še jasno, ali bo parkiranje v mestu plačljivo tudi ponoči.

Šlo bo za konkretno zvišanje cen

Ena izmed predlaganih sprememb, o kateri bodo odločali mestni svetniki, je tudi dvig cen parkiranja na območjih s parkomati. Za koliko se bodo cene na teh območjih zvišale, župan še ni želel razkriti, je pa večkrat izpostavil, da bo šlo za "konkretno povečanje". Kot je dodal, so na občini popisali vse cene parkiranja v garažah, ki ne pripadajo mestni občini, in dodal, da bo njihova ura še vedno najcenejša. "Vseeno pa govorimo o drastičnem dvigu," je v odgovoru novinarjem za N1 dejal ljubljanski župan.

A kot kaže danes objavljeno gradivo za novembrsko sejo mestnega sveta, se bodo cene v Ljubljani konkretno zvišale. V parkirni coni 1 bo tako treba za osebni avtomobil namesto 1,3 evra na uro plačati 1,7 evra (30 odstotno povečanje). V coni 2 se bo cena, v kolikor jo bodo potrdili mestni svetniki in bo predlog sprejet, zvišala iz 0,8 evra na en evro na uro (25 odstotno povečanje). Podobno se bo cena zvišala tudi v tretji coni, ki je namenjena dolgotrajnejšemu parkiranju. Tam se bo cena z 50 centov povišala na 70 centov na uro, kar pomeni kar 40 odstotno zvišanje.

Po predlogu odloka bodo nove cene parkirnin začele veljati 12. januarja 2026, saj je potrebno do uveljavitve omenjenih določb zamenjati, programirati in nastaviti vso parkirno signalizacijo.

Pirati: Gre za še eno obliko polnjenja proračuna pod pretvezo skrbi za okolje

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v Piratski stranki, ki so že prejeli gradivo za novembrsko sejo mestnega sveta, med katerim je tudi predlog za podražitev parkiranja, gre po njihovem mnenju za ukrep brez vsebine, ki kaznuje tamkajšnje prebivalce, saj naj bi se cena parkirne ure v mestu zvišala kar za 30 odstotkov.

"Predlagatelji ukrep med drugim predstavljajo tudi kot korak k zmanjšanju avtomobilskega prometa in spodbujanju trajnostne mobilnosti, vendar je resnica povsem drugačna. Gre za še eno obliko polnjenja proračuna pod pretvezo skrbi za okolje. Javni potniški promet v trenutnem stanju ne predstavlja realne alternative osebnemu avtomobilu. Avtobusi vozijo redko, pogosto so prenatrpani in prebivalcem Ljubljane ter okoliških krajev ne omogočajo hitrega, zanesljivega in dostopnega prevoza," je v imenu Piratske stranke zapisal mestni svetnik na Mestni občini Ljubljana Jasmin Feratović.

Koliko trenutno stane ura parkiranja v conah v Ljubljani?



Cona 1 (rdeča cona) obsega ožje mestno središče. Parkiranje je namenjeno kratkotrajnim postankom. Cena parkiranja je 1,30 evra na uro, praviloma je dovoljeno parkirati do dve uri naenkrat​. Plačilo parkirnine je potrebno od ponedeljka do nedelje med 7. in 19. uro​ (tudi ob nedeljah v času omejitve).



Cona 2 (rumena cona) zajema širše območje okrog središča (npr. okolica mestnega središča, kot so Mirje, Prule, del Bežigrada ipd.). To je vmesna cona za srednjeročno parkiranje. Cena je 0,80 evra na uro​, maksimalno do šest ur skupaj​. Plačilo je potrebno od ponedeljka do sobote med 7. in 19. uro (ob nedeljah je parkiranje v coni 2 brezplačno)​.



Cona 3 (modra cona) obsega območja do mestne obvoznice in nekatere soseske na obrobju. Namenjena je dolgotrajnejšemu parkiranju blizu periferije mesta. Cena je 0,50 evra na uro​, možno je parkirati do deset ur skupaj (za celodnevno parkiranje, z možnostjo dokupa novega listka po desetih urah)​. Plačilo je zahtevano od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro (ob sobotah in nedeljah je v coni 3 parkiranje brezplačno).

"Mestna oblast z eno roko draži parkirišča, z drugo pa v središču mesta gradi nove garažne hiše"

"Mestna oblast z eno roko draži parkirišča, z drugo pa v središču mesta gradi nove garažne hiše in tako spodbuja avtomobilski promet, ki ga domnevno želi omejiti. Brez izboljšanega javnega potniškega prometa dražje parkiranje ne bo zmanjšalo števila avtomobilov v mestu, temveč bo le dodatno finančno obremenilo prebivalce," je še v imenu Piratske stranke v sporočilu za javnost poudaril Feratović.

V stranki Pirati tako še predlagajo, da Mestna občina Ljubljana najprej izboljša javni potniški promet, zniža cene vozovnic in poveča frekventnost linij, šele nato pa razmišlja o spremembi režima parkiranja.

Ljubljanski mestni svet je na nedavni seji podprl prometno strategijo občine do leta 2032, ki spodbuja uporabo trajnostnih oblik mobilnosti. Podprl je tudi dopolnjen osnutek sprememb odloka o občinskem prostorskem načrtu, za katerega se je v torek začela javna razgrnitev. Opozicijski svetniki so kritizirali zlasti razhajanje ukrepov v enem in drugem dokumentu.



Prometno strategijo je podprlo 32 svetnikov, eden je bil proti. Ta kot cilj ohranja dvotretjinski delež uporabe trajnostnih načinov potovanj in tretjinski delež uporabe avtomobila. Kot cilja sta opredeljena to, da so vse bistvene storitve dostopne v 15 minutah hoje ali vožnje s kolesom, in ogljično nevtralna Ljubljana, je povedala vodja odseka za trajnostno mobilnost in javni prostor Vita Kontić Bezjak, je poročala STA.