Potem ko je morala v začetku februarja na gradbišču kanala na ljubljanski Ježici zaradi protesta lastnikov zemljišč posredovati policija, je po besedah Jankovića na gradbišču znova mir, pri čemer upa, da so lastniki zemljišč vendarle "prišli do točke, da je treba projekt končati". To je treba po njegovih besedah narediti, ker so na projekt vezana evropska sredstva, poleg tega je treba od skupaj predvidenih 44 kilometrov kanala v treh občinah zgraditi le še dva kilometra. V Medvodah in Vodicah je že zgrajen, gradnja poteka le še v Ljubljani.

Janković si tudi zato ne predstavlja, da bi projekt na tej točki ustavili, kar sicer zahtevajo nekateri lastniki zemljišč in del politike. Ob tem je ponovil, da ima občina za projekt pravnomočno gradbeno dovoljenje in da je bila trasa zanj začrtana leta 1991, to je v času, ko je bila na oblasti druga politična opcija od tiste, ki ji pripada sam.

Janković podpira izplačilo direktorici Zdravstvenega doma Ljubljana

Pred ponedeljkovim odločanjem mestnega sveta o podaji soglasja za izplačilo redne delovne uspešnosti vodstvu Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana z njegovo direktorico Antonijo Poplas Susič na čelu je Jankovič ponovil, da izplačilo podpira. V javnosti so se namreč pojavila vprašanja, zakaj bo direktorica dobila dodatek glede na to, da se ZD Ljubljana spopada s kroničnim pomanjkanjem zdravnikov.

Janković je opozoril, da so se odhodi zdravnikov začeli, še preden je Antonija Poplas Susič začela voditi ZD Ljubljana, poleg tega si po njegovih besedah več čas vodenja prizadeva omiliti problematiko, kar da je ugotovil tudi varuh človekovih pravic, ki je zahteval odgovore na to temo.

Predlog Levice, ki v mestnem svetu zahteva umik te točke z dnevnega reda, bo Janković v ponedeljek sicer dal na glasovanje, a bodo njegovi svetniki glasovali proti, je povedal.

Janković: Oglasni in drugi panoji v mestu so postavljeni v skladu s predpisi

Glede projekta preverjanja, ali so oglasni in drugih panoji v mestu postavljeni v skladu s predpisi, je Janković povedal, da poteka po načrtih. V postopku je okoli 860 objektov, za katere na občini računajo, da bodo odstranjeni oz. usklajeni s predpisi še v letošnjem letu. Težave jim povzročajo le nekateri večji oglaševalci, ki za vsako odločbo inšpektorata o odstranitvi sprožijo sodni spor, je povedal.

Odzval se je tudi na poročanje portala Necenzurirano, da je hiša predsednika SNS Zmaga Jelinčiča na križišču Tobačne ulice in Bleiweisove ceste predvidena za rušenje. V prostorskih aktih občine, ki jih je ta sprejela leta 2009, naj namreč ne bi več ležala na stavbnem zemljišču, ampak na območju, predvidenem za gradnjo ceste za sosesko z več stolpnicami.

Janković je potrdil, da je bil občinski prostorski načrt spremenjen, kakšna bo usoda hiše, pa je po njegovih besedah odvisno predvsem od investitorja soseske, ki pa se je do zdaj večkrat spremenil. Do zadnje spremembe je prišlo pred letom in pol, novi lastnik pa občini še ni predstavil svojih namenov, je povedal. "Ali je treba vilo nujno porušiti ali pa je mogoče graditi kljub temu, je še vedno odprto vprašanje," pravi Janković. "Gre za to, da bo tisti, ki bo gradil, prišel z nekim predlogom in potem bomo videli, kako bomo ravnali," je dejal. Zagotovo pa občina po njegovih besedah za hišo ne bo plačala treh milijonov evrov, kar naj bi zanjo neuradno zahteval Jelinčič. Ena od možnosti je tudi razlastitev.